- Decizia luata de deputați Deputații PSD nu vor da votul de investitura pentru noul Guvern, decizia fiind luata in unanimitate luni, in cadrul ședinței de la Camera: PSD nu va gira un Executiv al concedierilor masive, al taierilor de pensii și de salarii, al scaderii niveluilui de trai al romanilor!…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca nu are emotii in ceea ce priveste motiunea de cenzura, care se va dezbate si vota saptamana viitoare in Parlament, ea aratand ca se bazeaza pe oamenii de...

- Duminica, premierul Viorica Dancila a participat la Sarbatoarea Toamnei din comuna Zorleni.Prezenta la Vaslui, Viorica Dancila a facut noi declaratii in ceea ce priveste motiunea de cenzura, care se va dezbate si vota saptamana viitoare in Parlament.Aceasta a declarat ca nu are emotii, afirmand ca se…

- Premierul va incepe in 22 septembrie o vizita de lucru in SUA. Le va prezenta oficialilor americani oportunitațile de afaceri din Romania. ”Consolidam relațiile cu statele membre ale UE, dar, in același timp, aprofundam parteneriatul strategic pe care il avem cu SUA. Duminica voi incepe o…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca duminica va incepe o vizita in Statele Unite, care va avea si o "componenta economica puternica" si care va constitui totodata "un bun prilej pentru a fi prezentate investitorilor americani oportunitatile de afaceri din Romania". "Consolidam relatiile…

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, spune ca nu ii este teama de caderea Guvernului, in urma unei eventuale motiuni de cenzura. „Asta este, cade, cade. Si daca o sa cada Guvernul, o sa-i vedem pe ceilalti”, afirma ministrul.

- Premierul Viorica Dancila a condus marți prima ședința de Guvern dupa ce ALDE a anunțat ca iese din coaliția de guvernare, provocand astfel o criza politica din cauza majoritații fragile a social-democraților in Parlament. Trei miniştri ALDE ar trebui să-şi anunţe demisiile, marți,…

- Premierul Viorica Dancila, presedintele PSD, a declarat ca Romania vizeaza un portofoliu de comisar european legat de Transporturi, Energie sau Mediu si ca autoritatile de la Bucuresti vor transmite doua propuneri - o femeie si un barbat, in spiritul egalitatii de sanse promovat de UE, adaugand ca a…