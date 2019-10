Stiri pe aceeasi tema

- "Daca vin cu taieri de pensii si salarii, daca vin cu oprirea programelor pentru primari, daca vin cu lucruri care nu se pliaza pe realitatea din Romania, cu siguranta PSD nu va participa la vot. Mai mult decat atat, s-au unit toate partidele ca sa dea jos PSD, sa se reuneasca si acum ca sa isi voteze…

- Premierul Viorica Dancila a declarat luni ca PSD nu va participa la votul de investitura in Parlament daca noul guvern va propune taieri de pensii si salarii, oprirea programelor pentru primari si lucruri "care nu se pliaza pe realitatea din Romania". "Legat de guvernul care va veni, foarte bine, sa…

- 'Legat de guvernul care va veni, foarte bine, sa vedem in primul rand programul de guvernare, ca dincolo de componenta Cabinetului este important sa vedem ceea ce vor sa faca pentru oameni. Pentru ca daca vin cu taieri de pensii si salarii, daca vin cu oprirea programelor pentru primari, daca vin…

- Premierul Viorica Dancila a declarat luni ca PSD nu va participa la votul de investitura in Parlament daca noul guvern va propune taieri de pensii si salarii, oprirea programelor pentru primari si lucruri "care nu se pliaza pe realitatea din Romania". "Legat de guvernul care va veni, foarte…

- PSD ar trebui sa nu voteze investirea unui nou Guvern, aceasta decizie fiind luata in ultimul Comitet Executiv National al partidului, a declarat, luni, presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu. "O...

- UPDATE, ora 10:16 – Senatul si Camera Deputatilor s-au reunit joi in sedinta comuna pentru dezbateri si vot asupra motiunii de cenzura impotriva Guvernului condus de premierul Viorica Dancila. Un numar de 334 de parlamentari si-au inregistrat prezenta la sedinta de plen, dupa cum a anuntat presedintele…

- Premierul Viorica Dancila a sosit, luni, la Parlament. Ea a intrat in biroul presedintelui Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu. Viorica Dancila este prezenta la Parlament in contextul in care joi se dezbate motiunea de cenzura depusa de opozitie. AGERPRES/(AS - autor: Alina…

- "E o victorie discutabila a opozitiei, pe care PSD nu a stiut sa o speculeze. Opozitia a aplaudat la scena deschisa si a cerut demisia actualului cabinet, spunand ca si-a pierdut majoritatea. In aceeasi cursa a picat si presedintele Camerei Deputatilor, care la cald a avut o iesire nefericita, spunand…