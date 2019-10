Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Viorica Dancila a vorbit vineri despre intalnirea dinainte de CEx-ul partidului a mai multor lideri de organizatii, in cadrul careia s-ar fi cerut mai multe demisii de la conducere. Aceasta a adaugat ca spera sa nu se trezeasca cu o miscare pucista, „pentru ca nu-si va gasi locul in…

- Președintele PSD, Viorica Dancila, a declarat vineri, ca știa de intrevederea unor lideri social-democrați in biroul președintelui Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, dar ca spera ca in partid sa nu apara ”o noua mișcare pucista”, potrivit Mediafax.”Am avut ședința de guvern. Mi s-a spus…

- Europarlamentarul PSD Dan Nica va fi propus de Guvern pentru functia de comisar european pe Transporturi. Mihai Fifor, candidatul sustinut de Viorica Dancila, nu a fost agreat de partid din cauza duplicitatii, sustin surse politice pentru Adevarul. Nici Dan Nica nu este un candidat fara pete: a fost…

- ”De doua zile, Ministerul Afacerilor Interne a ramas fara conducere! E pentru prima oara in istoria acestei instituții care are un rol central in asigurarea ordinii publice și siguranței cetațeanului. In plin proces de reformare a sistemului de urgența, pe fondul tragediei de la Caracal, in…

- Viorica Dancila urmeaza sa susțina o conferința de presa la ora 20.30. Premierul va vorbi despre anunțul președintelui Klaus Iohannis privind respingea remanierea. Klaus Iohannis a respins propunerile de remaniere, propuse de premierul Dancila, calificandu-le „inacceptabile”. Totodata, președintele…