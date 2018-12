Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca in privinta salariului minim diferentiat Guvernul va lua in calcul doar studiile si nu se va raporta la vechimea in munca. ‘Pe salariul minim diferentiat singurul lucru pe care-l luam in calcul sunt studiile, nu ne vom referi la vechime’, a declarat Viorica…

- Guvernul a aprobat, vineri, ordonanta de urgenta ce modifica o serie de prevederi din Codul Muncii, in sensul in care se va putea stabili salariul minim brut diferentiat pe categorii de angajati, iar femeile pot opta pentru continuarea activitatii pana la varsta de 65 de ani, se arata intr-un comunicat…

- Guvernul a modificat, vineri, prin Ordonanta de Urgenta, Codul Muncii, vizand introducerea salariului minim garantat in plata, diferentiat in functie de studii si vechimea in munca. Cuantumul salariului minim brut pe economie va fi stabilit ulterior, prin Hotarare de Guvern.

- Guvernul a aprobat, vineri, o Ordonanta de Urgenta care modifica o serie de acte normative, printre care Codul Muncii - Legea nr. 53/2003 si Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca. "Una dintre modificarile aduse Codului Muncii vizeaza crearea cadrului legal pentru stabilirea salariului…

- "Salariul minim brut diferențiat" este noul concept reglementat vineri de Guvern printr-o Ordonanța de urgența. Ce inseamna exact acest lucru și de cand se va aplica explica Luiza Gireada, de la Palatul Victoria.

- "Salariul minim brut diferențiat" este noul concept reglementat astazi de guvern printr-o ordonanța de urgenta. Ce inseamna exact acest lucru și de cand se va aplica ne explica Luiza Gireada, in direct, de la palatul Victoria.

- Guvernul a adoptat Ordonanța de urgența prin care modifica Codul Muncii și introduce definiția de salariu minim diferențiat. OUG nu conține sume. Dupa publicarea OUG in Monitorul Oficial, in baza acestei ordonanțe se va da o Hotarare de guvern in care sa fie menționate sumele. „Guvernul a aprobat…

- Salariul minim brut garantat in plata va fi diferentiat in functie de nivelul de studii sau de vechimea in munca, informeaza Guvernul. Conform sursei citate, premierul Viorica Dancila, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, si ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, s-au intalnit marti, la Palatul…