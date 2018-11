Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Viorica Dancila a declarat ca Rezolutia privind statul de drept in Romania, adoptata marti de catre Parlamentul European, este ”politica” si ”profund incorecta”. In plus, Dancila afirma ca este ”absolut regretabil” ca documentul a fost votat de europarlamentari romani, considerand ca…

- Premierul Romaniei sustine, referitor la rezolutia referitoare la tara noastra, adoptata in Parlamentul European astazi, ca este incorecta, criticand europarlamentarii romani care au votat in favoarea rezolutiei."E o rezoluție politica. Profund incorecta, nu are temei deloc in anumite puncte…

- "Comisia Europeana intra intr-o zona politica care nu e justificata, pentru ca raportul e unul cu precadere tehnic. Am vazut o serie de abordari politice care pun sub semnul intrebarii modul in care CE lucreaza cu statele membre", a afirmat Tariceanu. El a criticat si adoptarea rezolutiei PE privind…

- Parlamentul European (PE) a adoptat azi o rezolutie referitoare la statul de drept in Romania, ca urmare a modificarilor aduse de PSD legilor Justitiei si Codurilor penale. Rezolutia vizeaza direct Guvernul Dancila, nu Romania ca stat membru UE. E o premiera ca un stat care urmeaza sa preia presedintia…

- Parlamentul European (PE) a adoptat marti rezolutia nelegislativa privind statul de drept in Romania cu 473 voturi pentru, 151 de voturi impotriva si 40 de abtineri, un text care afirma ‘profunda preocupare’ a eurodeputatilor fata de reforma legislatiei judiciare si penale din Romania si ‘condamna interventia…

- To do or not to do! Premierul Viorica Dancila a declarat, miercuri seara, intr-o emisiune TV, ca spera ca Parlamentul European sa nu adopte o rezolutie la adresa Romaniei, sustinand ce europarlamentarii au aflat de la ea despre situatia reala din Romania. Dancila a mai spus ca nu va accepta niciodata…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat miercuri, intr-un interviu difuzat de Antena 3, ca nu s-a simtit confortabil auzind discutiile despre Romania care au avut loc miercuri in Parlamentul European, si intrebata fiind daca a avut senzatia ca politiceni romani „isi spala rufele in public”, Dancila a spus…

- Premierul Viorica Dancila a prezentat in debutul ședinței de guvern de joi informații despre intalnirile pe care le-a avut marți și miercuri, la Bruxelles, cu grupurile politice din Parlamentul European.