Dăncilă, despre revizuirea Constituției. Luni a făcut anunțul „Revizuirea Constituției. Va fi depusa o inițiativa din partea PSD-ALDE. Astazi va fi depusa. Am discutat despre acest lucru. Am discutat și despre votul in Diaspora. Avem trei variante. Speram sa fie imbrațișate și de cei care iși doresc ca intr-adevar sa se voteze de catre toți cetațenii in afara granițelor. In primul rand, cele doua puncte pe care le-am avut la referendum, intrebarile de la referendum", a declarat Viorica Dancila, luni, 1 iulie, la Parlament. Intrebata daca proiectul de lege vizeaza o revizuirea mai larga a Constituției sau se va rezuma doar la transpunerea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

