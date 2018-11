Premierul Viorica Dancila s-a declarat "revoltata si dezamagita" de concluziile raportului MCV al Comisiei Europene privind Romania, avand in vedere, printre altele, ca argumentele Guvernului Romaniei nu au fost luate in seama la elaborarea documentului. "Sunt dezamagita si revoltata. Dezamagita pentru ca nu e drept, nu e corect, cata vreme argumentele Romaniei nu sunt luate in consideratie si obiectivele MCV-ului sunt mereu miscatoare, tocmai pentru a nu fi indeplinite. Am fost in Parlamentul European, am vorbit despre Romania, am adus in atentia Parlamentului European si a domnului prim-vicepresedinte…