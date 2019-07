Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarant, miercuri seara, ca iși menține afirmațiile potrivit carora ceea ce s-a intamplat in seara de 10 august in Piața Victoriei a fost o lovitura de stat. Premierul a adaugat ca instanța va decide cine trebuie sancționat pentru incidentele de atunci. ”In momentul in…

- "In momentul in care se forțeaza intrarea in Guvernul Romaniei, eu cred ca acest lucru seamana cu o lovitura de stat. Eu știu un lucru, ca au incercat sa intre in cladirea Guvernului. Uitați-va in orice stat membru al UE, daca cineva ar incerca sa intre in Guvern, cum ați cataloga acest lucru? In…

- Carmen Dan o “contrazice” pe Viorica Dancila și spune ca aceasta nu i-a cerut cerut demisia, dar i-a spus ca din ceI opt miniștri pe care i-a evaluat, cel de la Interne trebuie sa plece, iar in urma acestei discuții ea și-a pus mandatul la dispoziție. Carmen Dan a declarat, marți dimineața, ca demisia…

- "Cand am preluat presedintia rotativa, domnul presedinte ne-a criticat. Acum Finlanda vrea sa preia din expertii Romaniei pentru presedintia rotativa. Toata lumea a recunoscut ca s-a gestionat foarte bine presedintia de catre Guvernul Romaniei. Am vazut si declaratiile domnului presedinte. Pentru…

- Intrebata daca a discutat deja cu președintele Romaniei despre criza din Republica Moldova, prim-ministrul Viorica Dancila a declarat ca au deja un grup de lucru la MAE. ''Avem deja un grup de lucru la Ministerul Afacerilor Externe, in care avem reprezentanți și primul ministru și președintele,…

- Deputatul PSD de București, Beatrice Tudor, considera ca șeful statului transpune conflictul pe care-l are cu Guvernul Romaniei in mod gratuit și inutil in sanul Uniunii Europene, in condițiile in care președintele Romaniei a decis sa nu o invite pe premierul Viorica Dancila la Summitul de la Sibiu.…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a declarat ca ordonanta de urgenta privind referendumul va fi adoptata in sedinta de Guvern de astazi, ea precizand ca forma finala a acesteia va fi rezultatul unei discutii prealabile cu secretarul general al Executivului si cu reprezentantii AEP, potrivit Agerpres. „Pentru…

- "Pentru mine, ca prim-ministru, pentru Guvernul Romaniei, este foarte important sa ne ocupam de buna organizare atat a alegerilor europarlamentare, cat si a referendumului. Vom discuta aceasta ordonanta de urgenta, a fost ieri sedinta pregatitoare, ma intorc la Guvern pentru a vedea fiecare act normativ…