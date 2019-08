Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, a fost intampinat de mai multi protestatari inainte de conferinta de alegeri a organizatiei judetene Constanta, oamenii scandand "Analfabeta", "Hotii, hotii", "La puscarie".Mai multe persoane s-au strans, vineri, in jurul orei 17.00, in fata Centrului Multifunctional…

- Președintele executiv al PSD Eugen Teodorovici a declarat vineri, la Constanța, ca are un singur sfat pentru Viorica Dancila, și anume acela de a fi naturala și de a se lasa cât mai puțin influențata, deși "mulți doresc sa fie bagați în seama", relateaza Mediafax.. Teodorovici…

- Presedintele PSD, prim-ministrul Viorica Dancila, a sustinut joi, la Pitesti, ca "toti barbatii din Romania si-au gasit tinta perfecta - premierul Romaniei", facand referire la Liviu Dragnea.Intrebata cum comenteaza faptul ca Liviu Dragnea contesta in instanta actuala presedintie a PSD, Viorica…

- Dan Barna, candidatul Aliantei USR-PLUS la alegerile prezidentiale din noiembrie, a avut, marti, la Constanta, primul miting electoral. El a declarat ca nu crede ca reprezentantul PSD va ajunge in turul doi al alegerilor prezedentiale si ca romanii vor trimite PSD-ul la marginea spectrului politic.…

- "Tocmai PSD, condus astazi de Viorica Dancila, impreuna cu ALDE, a actionat in favoarea infractorilor, in mod sistematic, schimband legislatia, doar pentru a-l scapa pe Liviu Dragnea, cel care a spus public "imi cer iertare romanilor din puscarii". Dancila nu s-a delimitat in niciun moment clar,…

- Viorica Dancila, nominalizata de PSD pentru a candida la prezidentiale, are mare incredere ca il poate invinge pe Klaus Iohannis la alegerile din toamna. Pentru ca a fost primul premier femeie, primul presedinte de partid femeie, Viorica Dancila spune ca nu vede de ce Romania nu ar putea avea si primul…

- Viorica Dancila a scris, pe Facebook, ca e momentul ca președintele Klaus Iohannis sa iasa din logica de campanie electorala. Premierul îi propune șefului statului, cu privire la pactul între partide, un set de principii și valori obligatorii pentru România, relateaza Mediafax.„Am…