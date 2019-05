Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat marti ca se va decide in forurile statutare ale PSD daca se fac sau nu schimbari in structura de conducere a partidului si a mentionat ca nu este o varianta organizarea de alegeri anticipate. Intrebata, de asemenea, daca este posibil sa fie organizate alegeri…

- Ședința PSD în care social-democrații discuta despre strategia partidului dupa europarlamentare și condamnarea lui Liviu Dragnea a început. Viorica Dancila, șefa interimara a PSD, va propune înlocuirea din funcție a lui Codrin Ștefanescu. În aceasta funcție de secretar general…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca in sedinta de Guvern de joi vor fi transferati 700 de milioane de lei catre Fondul de Mediu pentru restituirea taxei auto catre cetateni. "Luăm o decizie importantă şi pentru cetăţenii care trebuie să îşi recupereze taxa…

- "Nu, nu este o rezerva legata de o candidatura. Nu știu care este opinia domniei sale. Nu am avut o discuție, nu știu care este opinia domnului Dragnea vizavi de a candida și atunci era normal sa am o poziție publica rezervata pana la o discuție cu domnia sa in acest sens. Eu cred ca domnul Dragnea…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, miercuri, in timpul unei vizite facute in judetul Bacau, ca nu ii este teama de o eventuala pierdere a functiei. Intrebata, la Bacau, daca ii este teama de o eventuala pierdere a functiei, Dancila a raspuns: „Nu. Nu nu imi este teama. Intotdeauna cand te duci pe…

- Selma Blair, in varsta de 46 de ani, devenita celebra datorita rolului din filmele ''Cruel Intentions", a anunțat in luna octombrie a anului 2018 ca a fost diagnosticata cu scleroza multipla. Actrița a avut prima apariție in public dupa mult timp la Vanity Fair de la Premiile Oscar, noteaza edition.cnn.com. …