Premierul Viorica Dancila a precizat joi ca se are in vedere ca podul peste Dunare de la Zimnicea sa fie realizat in parteneriat public-privat.



"Vom lua in sedinta de astazi o decizie importanta cu privire la constructia podului peste Dunare, la Zimnicea, o investitie de anvergura pentru Romania, Bulgaria, dar si pentru celelalte state din zona. Este un proiect pe care am decis sa il realizam cat mai rapid impreuna cu prietenii nostri de la sud de Dunare si despre care am discutat cu premierul bulgar Boiko Borisov. (...) Avem in vedere dezvoltarea acestui proiect in parteneriat public-privat…