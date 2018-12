Premierul Viorica Dancila a declarat joi, in legatura cu Pilonul II de pensii, ca nu ar fi bine ca banii sa nu fie retrasi si cheltuiti, pentru ca exista riscul ca cei in cauza sa ramana fara protectie sociala, o solutie fiind transferul catre Pilonul I sau Pilonul III. "Dupa cum stiti, este in cadrul acestei ordonante si legat de Pilonul II de pensii. Sunt mai multe aspecte, dupa cum stiti, 2% poate sa si-l retraga, dar parerea noastra, si ramane sa vedem ce s-a intamplat si in Comitetul Economic si Social, este (...) sa mearga in Pilonul I sau in Pilonul II de pensii, astfel incat persoana respectiva…