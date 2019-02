Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca a discutat vineri cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, cu privire la ordonantele referitoare la recursul compensatoriu si completurile de cinci judecatori, aratand ca urmeaza sa aiba o noua intalnire cu acesta saptamana viitoare. "Am discutat…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, marti seara, la Antena 3, ca este necesara adoptarea unei ordonante de urgenta pentru contestarea in anulare a sentintelor definitive date de completurile de 5 judecatori ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) in perioada 2014-2018. Ea a spus ca…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca Guvernul va adopta vineri seara ordonanta controversata cunoscuta sub numele de „Apocalipsa Fiscala“. Principalele masuri sunt plafonarea pretului la gaze si energie in urmatorii trei ani, „taxa pe lacomie“ si reducerea comisioanelor de administrare a fondurilor…

- Judecatoarea Camelia Bogdan, in prezent suspendata din functie, a anuntat luni ca va contesta in instanta decizia CSM privind tragerea la sorti a completurilor de 5 judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Completurile de 5 judecatori au...

- Liderul PSD Liviu Dragnea a convocat, pentru luni seara, o discuție cu reprezentanții Guvernului pe marginea proiectului de buget pe anul 2019, au declarat luni, pentru ȘTIRIPESURSE.RO, surse social-democrate.La discuții sunt așteptați sa participe, printre alții, ministrul Finanțelor, Eugen…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca nu are pe masa un act normativ privitor la amnistie si gratiere si nu a discutat cu nimeni despre acest subiect. "Nu am avut nicio discutie. Am vazut opiniile colegilor din PSD, fiecare e liber sa-si spuna opinia, eu nu am avut nicio discutie…

