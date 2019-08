Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat, sambata, ca in mod „categoric” nu se va retrage din cursa pentru Presedintia Romaniei in favoarea liderului ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, intrucat este si va...

- Prezidențiabilul PSD, Viorica Dancila, i-a transmis lui Calin Popescu Tariceanu ca nu se va retrage in favoarea sa pentru alegerile prezidențiale.Citește și: SONDAJ CURS - Romanii au urmarit in masa cazul Caracal: pe cine considera vinovați de tragedie ”Nu intru in aceasta campanie…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca nu se raporteaza la ceilalți candidați, dar intrebata despre Klaus Iohannis sau Dan Barna, a raspuns ca ei ”nu sunt apropiați de oameni, nu-i iubesc, nu merg in randul lor.” Referindu-se la Dan Barna, a afirmat ca ”sadește ura”. ”Oamenii au nevoie…

- Viorica Dancila, președintele PSD, a anunțat, dupa o ședința a CEX, ca nu s-a pus problema retragerii sale din cursa pentru alegerile prezidențiale, așa cum a cerut Calin Popescu Tariceanu, alaturi de alți lideri ai ALDE.Conform celui mai recent sondaj efectuat de CURS, Viorica Dancila este…

- Discuțiile despre o alianța Pro Romania - ALDE, purtate miercuri dimineața de echipe restranse ale celor doua partide, fac parte dintr-un pachet mai mare de negocieri, spun surse politice pentru ȘTIRIPESURSE.RO.ALDE face presiuni ca Viorica Dancila sa nu mai candideze la alegerile prezidențiale…

- Purtatorul de cuvant al ALDE, Varujan Vosganian, a declarat, luni, ca electoratul PSD-ALDE il "valideaza" pe Calin Popescu-Tariceanu drept candidat al acestei coalitii la alegerile prezidentiale. El a precizat, dupa sedinta Biroului Politic Central ale ALDE, ca in cadrul reuniunii s-a…

- "Fara doar si poate. Impreuna cu colegii mei am analizat acest lucru si ma indrept spre o candidatura. Dar ar fi mult mai util sa aiba o sustinere cat mai larga. Din partea coalitiei PSD-ALDE sau chiar mai mult. Daca nu vom reusi acest lucru, vom vedea daca pot impreuna cu colegii mei sa gasim alta…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, miercuri, la Parlament, ca in perioada urmatoare se da drumul la sondajele interne, pentru stabilirea celor din partid care au cele mai mari sanse pentru a deveni candidat la prezidentiale. O decizie in privinta prezidentiabilului PSD va fi luata la un Congres,…