Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit sursei citate, in locul celor doi ar putea fi propusa Ramona Manescu, ministrul Afacerilor Externe, iar Romania ar putea primi portofoliul Transporturilor. Luni, liderul Grupului Renew Europe din Parlamentul European, Dacian Ciolos, a avertizat ca exista pericolul ca Rovana Plumb sa nu treaca…

- Ursula von der Leyen, presedintele ales al Comisiei Europene, ar fi respins cele doua propuneri trimise de premierul Viorica Dancila la Bruxelles, Dan Nica si Rovana Plumb, relateaza EurActiv.com. Potrivit sursei citate, in locul celor doi ar putea fi propusa Ramona Manescu, ministrul Afacerilor Externe,…

- Cele doua propuneri trimise de Viorica Dancila la Bruxelles, Dan Nica si Rovana Plumb, ar fi fost respinse, scrie EurActiv.com.Citește și: Rareș Bogdan, anunț bomba despre Kovesi:Ceruta de urgența la Parchetul UE In locul lor ar putea fi propusa actuala sefa a diplomatiei, Ramona Manescu.…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca astazi va avea o deplasare la Bruxelles pentru a discuta cu presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, despre pozitia de comisar european din partea Romaniei, potrivit Mediafax. „Am vorbit saptamana trecuta (cu seful statului – n.r.) despre comisarul…

- Premierul Viorica Dancila i-a recomandat lui Dacian Ciolos sa isi faca o analiza a propriei activitati in calitate de comisar european. "Este greu de comentat acest lucru. Eu cred ca domnul Ciolos trebuie sa isi faca o analiza a activitatii dumnealui cand a fost comisar european pe Agricultura si Dezvoltare…

- Premierul Viorica Dancila i-a recomandat lui Dacian Ciolos sa isi faca o analiza a propriei activitati in calitate de comisar european, dupa ce liderii USR PLUS au criticat propunerile PSD pentru functia de comisar european. Aflata la Iasi pentru a participa la Comitetul Executiv Judetean,…

- Președintele PLUS, Dacian Cioloș, a afirmat ca premierul Viorica Dancila nu poate face evaluari ale prestației comisarilor europeni pe care Romania i-a desemnat pana acum, in condițiile in care Dancila a fost șefa unui Executvi care a guvernat ”catastrofal”. Reacția lui Cioloș survine dupa ce Dancila…

- Premierul Viorica Dancila ia in calcul sa plece la Bruxelles pentru o functie de comisar european din partea Romaniei, sustin surse din PSD pentru Digi24.ro. Ultimele discutii de la Bruxelles in care liderii europeni negociaza pentru cele mai importante functii dau nastere calculelor pe care si le…