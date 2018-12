Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila susține ca dorește o colaborare cu președintele Klaus Iohannis in vederea preluarii și ducerii la bun sfarșit al mandatului președinției Consiliului Uniunii Europene. "Sper sa faca aceasta nominalizare cat mai rapid pentru ca dincolo de lupta puternica, dincolo de interesul…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, marti, ca in cazul in care presedintele Klaus Iohannis nu ii va numi pe noii ministri ai Dezvoltarii si Transporturilor sau nu va veni cu o explicatie, singura solutie este sesizarea Curtii Constitutionale a Romaniei CCR , scrie Agerpres.ro. Consider ca este o vulnerabilitate…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, marti, ca in cazul in care presedintele Klaus Iohannis nu ii va numi pe noii ministri ai Dezvoltarii si Transporturilor sau nu va veni cu o explicatie, singura solutie...

- Premierul Viorica Dancila a declarat, marti, ca in cazul in care presedintele Klaus Iohannis nu ii va numi pe noii ministri ai Dezvoltarii si Transporturilor sau nu va veni cu o explicatie, singura solutie este sesizarea Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR). "Consider ca este o vulnerabilitate daca…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, marti seara, intr-o interventie telefonica la Romania TV, ca, daca presedintele Klaus Iohannis nu ii numeste in functiile de ministri pe Olguta Vasilescu si pe Mircea Draghici, Guvernul va sesiza Curtea Constitutionala (CCR) ”in cateva zile“.

- „Mie nu poate PSD sa-mi dea niciun ultimatum” Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a susținut joi, 29 noiembrie a.c., la Palatul Cotroceni, o declarație de presa, urmata de o.sesiune de intrebari și raspunsuri: Jurnalist: Am asistat la prima ceremonie de promulgare a unei legi. De ce ați considerat…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a susținut luni, 26 noiembrie a.c., la sediul Ambasadei Romaniei la Paris, o alocuțiune in cadrul intalnirii cu reprezentanții comunitații romanești din Franța. El a anunțat ca marți se va intalni cu omologul sau francez, Emmanuel Macron, o declarație politica…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a amanat, joi, pentru 16 octombrie discutarea sesizarilor PNL, USR si pe cea a presedintelui Klaus Iohannis privind Codul administrativ, au informat, pentru Agerpres, oficiali ai CCR. Pe 31 iulie, presedintele Klaus Iohannis a trimis CCR o sesizare de neconstitutionalitate…