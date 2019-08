Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila, presedintele PSD, a declarat ca Romania vizeaza un portofoliu de comisar european legat de Transporturi, Energie sau Mediu si ca autoritatile de la Bucuresti vor transmite doua propuneri - o femeie si un barbat, in spiritul egalitatii de sanse promovat de UE, adaugand ca a…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, a declarat duminica, intr-o conferinta de presa, ca "prea putin" il intereseaza parerea premierului Viorica Dancila cu privire la activitatea sa de comisar european. Intrebat despre afirmatiile lui Dancila privind lipsa de performanta a celor doi comisari europeni care…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, vineri, la Galati, ca va avea, la sfârsitul saptamânii, o întâlnire cu investitori, pentru realizarea unui parteneriat public – privat, în vederea realizarii unui aeroport între orasele Galati, Braila si Focsani.…

- Premierul Viorica Dancila sustine ca Romania va negocia la nivelul Uniunii Europene un portofoliu de comisar european, fie in domeniul transporturilor, fie in domeniul energiei sau mediului. Dancila a declarat, vineri, la Galati, ca in calitatea sa de premier va face tot ce este posibil…

- ''Fac o confuzie intre procentele obținute la votul din 26 mai și numarul de deputați și senatori pe care fiecare partid il are conform ultimelor alegeri parlamentare. Aici vor sa minta populația. In realitate, ei știu foarte bine ca nu pot pentru ca in Parlament nu au cum sa stranga voturile ca…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a anunțat, ieri, ca Guvernul a modificat OUG 114/2018, intitulata și Ordonanța lacomiei, cu scopul dezvoltarii sistemului de pensii private in Romania, informeaza MEDIAFAX. Modificarile vizeaza o noua modalitate de calcul al capitalului social ...

- ”Cred ca in momentul de fața curentul dominant de gindire in rindul PSD este ca va fi foarte greu, daca nu imposibil sa ciștige prezidențialele din toamna. Iohannis s-a cam desprins in ciștigator. Singurul contracandidat care-i poate pune probleme momentan este Kovesi – se vede asta de ceva timp…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat, duminica, la Liceul 'Jean Monnet' din Capitala, ca a votat pentru Romania si pentru romani, pentru o echipa care sa reprezinte tara noastra in Parlamentul European, sa nu se pozitioneze impotriva Romaniei, precizand insa ca a luat decizia de a nu vota la referendum,…