- Premierul desemnat Viorica Dancila sustine ca va asculta cerintele protestatarilor si va incerca sa gaseasca solutii pentru nemultumirile acestora. , "Democratia presupune ca ai voie sa protestezi, deci este o expresie a democratiei. Cred ca trebuie ascultate motivele oamenilor, sa vedem de ce protesteaza…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a enumerat, marti, primele masuri pe care le va lua ca prim ministru, mentionand Codul economic si cel administrativ, precum si legile invatamantului si pensiilor. Intrebata care este cea mai importanta masura pe care o va lua ca premier, Viorica Dancila…

- Dancila: Am o abordare bazata pe dialog, știu sa lucrez cu instituțiile europene Premierul desemnat, Viorica Dancila, a declarat, marti, la Parlament ca pentru functia de prim-ministru o recomanda dialogul si faptul ca stie sa lucreze cu institutiile Uniunii Europene, afirmand ca modul de lucru din…

- Premierul desemnat, Viorica Dancila, a declarat, marti, la Parlament ca pentru functia de prim-ministru o recomanda dialogul si faptul ca stie sa lucreze cu institutiile Uniunii Europene, afirmand ca modul de lucru din Parlamentul European ar trebui introdus si in Romania, potrivit News.ro. Intrebata…

- Premierul desemnat Viorica Dancila spune ca, in calitate de europarlamentar, a votat o directiva europeana care prevede ca exista prezumtia de nevinovatie pana la condamnare. Ea a raspuns astfel unei intrebari din partea jurnaliștilor: daca va accepta ministri cu probleme penale in Guvern.

- Premierul desemnat Viorica Dancila a declarat marti ca modul de abordare a problemelor din Parlamentul European ar trebui implementat si in Romania, mentionand ca trebuie dialog si solutii. Intrebata ce o recomanda pentru functia de premier, Dancila a raspuns: "In primul rand o alta abordare,…

- Premierul desemnat, Viorica Dancila, spune ca persoanele care protesteaza ar trebui sa fie ascultate, pentru a afla ce le nemulțumește la legile Justiției. Intrebata despre dezincriminarea abuzului in serviciu, susținuta de mai mulți social-democrați, printre care și deputatul PSD Catalin Radulescu,…

- Viorica Dancila a aparat, marti, controversata OUG13 care a scos anul trecut sute de mii de romani in strada si a explicat ce o recomanda pentru sefia Guvernului. "Lasati-ma sa termin totul" si "Nu vreau sa va spun lucruri acum", a declarat Viorica Dancila la finalul intalnirii cu grupul parlamentar…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, si premierul desemnat Viorica Dancila au avut o discutie cu liderii UDMR, la Parlament. Cei doi s-au intalnit si cu reprezentantii minoritatilor nationale. Premierul desemnat vrea sa stie pe cine se poate baza la votul de saptamana viitoare și cine ar putea sustine proiectele…

- Premierul desemnat, Viorica Dancila, a declarat, marti, dupa discutiile la care a participat alaturi de presedintele PSD, Liviu Dragnea, cu parlamentarii UDMR, ca nu a auzit din partea Uniunii vreo solicitare pentru a intra la guvernare. "Nu am auzit aceasta solicitare din partea UDMR", a…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat luni, inainte de sedinta conducerii extinse a PSD, ca va propune ca atat in programul de guvernare cat si in statutul PSD sa fie introdusa directiva europeana privind prezumtia de nevinovatie, pentru ca nicio persoana sa nu mai trebuiasca sa plece din functii…

- Gabriela Firea, despre Dancila: ”Va rezista, cu sau fara hashtag”, a spus primarul Capitalei, duminica seara, la Romania TV. Ea a precizat ca PSD o va sprijini pe Viorica Dancila, și de data asta nu vor mai greși și vor merge cu Guvernul pana la parlamentare, pentru ca a fost o perioada tensionata,…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat dupa desemnarea Viorica Dancila in functia de premier, ca liderii PSD se vor reuni luni pentru a stabili componenta Guvernului, iar in 29 ianuarie este posibil votul de investitura. „Presedintele a acceptat propunerea noastra si a desemnat-o pe Viorica Dancila…

- Acceptarea de catre presedintele Klaus Iohannis a propunerii PSD ca Viorica Dancila sa fie noul prim-ministru al Romaniei a determinat coalitia PSD-ALDE sa treaca la urmatoarea etapa, negocierile pentru formarea Guvernului. Premierul desemnat nu va solicita niciunei institutii a statului roman niciun…

- 24 de ore i-au fost de ajuns presedintelui Klaus Iohannis pentru a o desemna pe Viorica Dancila pentru functia de prim-ministru al Romaniei. In acest caz, potrivit listei cu care PSD a candidat la alegerile pentru forul european, urmatorul candidat pentru postul de europarlamentar este argeseanca Maria…

- Premierul desemnat Viorica Dancila nu va solicita niciunei institutii a statului roman niciun aviz pentru viitorii ministri din cabinetul sau, a declarat, miercuri seara, vicepresedintele Partidului Social Democrat (PSD), Ecaterina Andronescu. Potrivit acesteia, Comitetul Executiv National (CExN) al…

- PNL va vota impotriva Guvernului condus de Viorica Dancila, a anuntat, miercuri, prim-vicepresedintele liberal Raluca Turcan."Premierul desemnat este oglinda perfecta a ofertei PSD-ALDE pentru Romania. PSD si ALDE au propus patru premieri intr-un singur an. Si-au dat jos propriile guverne,…

- Trecerea de la demnitatea de europarlamentar la aceea de prim-ministru implica si un dezavantaj, in ceea ce priveste salariul primit. Premierul desemnat Viorica Dancila castiga, ca europarlamentar, un salariu anual net de 78.174 de euro, potrivit declaratiei de avere. Asadar, salariul lunar net era…

- Intalnirea are loc dupa ce Mihai Fifor a fost desemnat marti premier interimar de catre presedintele Klaus Iohannis, dupa demisia lui Mihai Tudose. Miercuri, la ora 13,00, va avea loc prima sedinta de Guvern condusa de premierul interimar Fifor. Premierul interimar Mihai Fifor a…

- Premierul interimar Mihai Fifor a venit marti la Palatul Victoria, dupa ce a fost desemnat in aceasta functie de presedintele Klaus Iohannis, in urma demisiei lui Mihai Tudose. "Premierul Tudose mi-a inaintat demisia si am acceptat-o. (...) Dupa demisia premierului Tudose, l-am desemnat…

- Vicepresedintele PSD Ecaterina Andronescu afirma ca s-a retras de pe lista propunerilor pentru functia de premier pentru ca nu a dorit sa se imparta voturile in CExN al PSD. "Au fost doua propuneri si ceea ce mi-am dorit este sa nu se imparta voturile in CExN si sa mergem mai departe cu cel…

- UPDATE Presedintele Klaus Iohannis a anuntat marti ca l-a desemnat pe Mihai Fifor, actualul ministru al Apararii, sa exercite interimar functia de prim-ministru al Romaniei, in urma demisiei lui Mihai Tudose. Conform art. 107, alin. 3 din Constituţie, "...preşedintele României va…

- Tudose vrea sa se duca personal cu demisia la presedintele Iohannis - surse Premierul in exercitiu Mihai Tudose se va duce personal, marti, la Palatul Cotroceni, pentru a-i prezenta demisia sefului statului Klaus Iohannis dupa ce Comitetul Executiv al PSD i-a retras sprijinul politic. Surse guvernamentale…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a avut o discuție cu șeful PSD, Liviu Dragnea, dupa ședința Comitetului Executiv al PSD de luni. Președintele ALDE si-a intrerupt vacanta si a venit de urgenta acasa, pentru a se repozitiona in urma deciziilor luate de sedinta PSD. Calin Popescu Tariceanu…

- Comitetul Executiv (CEE) al PSD se va intruni de la ora 14.00, la sediul central al PSD din Kiseleff, motivul oficial fiind alegerea unui nou ministru al Apelor, ca urmare a demisiei Doinei pana. Potrivit unor surse politice, premierul Mihai Tudose, sprijinit de Marian Oprisan, va cere o ampla restructurare…

- Intrebata daca ar simti ca exista in cadrul PSD semne ca s-ar dori inlaturarea lui Liviu Dragnea de la conducerea partidului, ea a replicat: "Categoric, nu". "Liviu Dragnea este ales de catre toti membrii de partid, din toata tara. Nu poate fi inlaturat presedintele printr-un congres -…

- Liderul eurodeputatilor social-democrati romani, Viorica Dancila, a subliniat, luni, inaintea Comitetului Executiv National al PSD, ca presedintele unui partid nu poate fi inlaturat prin congres. Intrebata daca ar simti ca exista in cadrul PSD semne ca s-ar dori inlaturarea lui Liviu Dragnea…

- Pe langa restructurarea Guvernului si organizarea unui congres, social-democratii pregatesc inca o decizie importanta. PSD vrea sa indulceasca criteriile de integritate pentru membrii sai. Liderii formatiunii sunt gata sa modifice Statutul partidului pentru a le permite membrilor cu probleme penale…

- Provocarea personala a lui Mark Zuckerberg pentru anul 2018 este de a repara probleme cum ar fi abuzul, hacking-ul din alte țari și alte practici nefaste realizate pe Facebook. Intr-o postare de pe pagina sa de Facebook joi, Zuckerberg a scris ca „in prezent, facem prea multe erori in aplicarea politicilor…

- Presedintele Comisiei speciale pentru legile Justitiei, Florin Iordache, a declarat joi ca Parlamentul isi va indeplini rolul de a transpune Directiva europeana privind prezumtia de nevinovatie, care cuprinde "doar niste principii", pana la data de 1 aprilie a anului viitor, conform Agerpres."Va…

- Comisia speciala pentru legile justiției, condusa de social-democratul Florin Iordache, a reluat, incepand cu ora 14:30, dezbaterile pe modificarile propuse de PSD, ALDE, UDMR și PNL in vederea transpunerii directivei europene pentru intarirea prezumției de nevinovație și dreptul de a fi prezent la…

- Comisia parlamentara speciala condusa de Florin Iordache ar urma sa dezbata marti modificarile propuse la cele doua Coduri penale pentru transpunerea Directivei Parlamentului European privind prezumtia de nevinovatie si a dreptului de a fi prezent la proces. Cu o zi in urma, dezbaterea a fost amanata,…

- Comisia privind modificarea legilor Justitiei a reluat luni dupa-amiaza dezbaterile pe amendamentele propuse la proiectului legii 303/2004 privind statutul magistratilor, care va intra in plenul Senatului pentru votul final, anunta News.ro. De asemenea, parlamentarii din comisie au mai decis…

- Comisia pentru Legile Justitiei se va reuni, miercuri, pentru a incepe dezbaterile privind propunerile de modificare si completare a Codului Penal si de Procedura Penala prin raportare la transpunerea Directivei PE referitoare la prezumtia de nevinovatie si la dreptul de a fi prezent la proces.…

- Dacian Cioloș, fostul premier tehnocrat, se afla in aceasta seara printre protestatarii care s-au adunat in fața Guvernului. El a transmis un mesaj violent coaliției PSD-ALDE chiar din mijlocul mulțimii.