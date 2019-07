Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat, sambata, ca propunerea Comisiei Europene de a sustine introducerea unui mecanism de monitorizare a statului de drept in toate tarile europene reprezinta "o abordare corecta", avand in vedere ca se aplica tuturor statelor membre, nu numai Romaniei si Bulgariei, cum…

- Viorica Dancila a declarat, sambata, ca susține ideea Ursulei von der Leyen, președinte al Comisiei Europene, privind intoducerea unui mecanism pentru monitorizarea situatiei statului de drept. Premierul a subliniat ca aceasta abordare este una corecta, deoarece vizeaza toate statele membre ale UE.…

- Ministrul Justitiei, Ana Birchall, s-a intalnit marti cu o delegatie din partea Uniunii Europene in cadrul primei misiuni de evaluare a Mecanismului de Cooperare si Verificare organizate in Romania in acest an. Potrivit unui comunicat al MJ, misiunea de evaluare desfasurata in Romania…

- "Romania este o democrație vie și vibranta, in care cetațenii sunt activ dedicați apararii libertații, pastrarii și respectarii regulilor și principiilor unui stat de drept autentic, precum și continuarii luptei impotriva corupției; Romanii iși doresc aprofundarea integrarii in Uniunea Europeana,…

- Potrivit Angelei Cristea, rabdarea instituțiilor de la Bruxelles cat și a statelor membre este pe sfarșite, iar Bucureștiul ar trebui sa-și indeplineasca in cel mai scurt timp obligațiile care ii revin in cadrul MCV și sa aplice recomandarile Comisiei. Articolul 7, supranumit și ”opțiunea nucleara”,…

- "Cred ca aceasta abordare care totdeauna spune 'Guvernarea merge intr-o directie gresita', cu toate ca cifrele demonstreaza altceva, nu face bine Romaniei, pentru ca nu avem nevoie de predictibilitate si de stabilitate si mai mult avem incredere ne increderea investitorilor sa vina sa investeasca…

- CE ar putea declansa procedura de aparare a statului de drept in Romania Purtatorul de cuvânt al Comisiei Europene, Margaritis Schinas. Foto: ec.europa.eu Comisia Europeana ar putea declansa procedura privind apararea statului de drept împotriva României, daca vor fi promulgate…

- „Este o scrisoare prin care evidentiem problemele care ingrijoreaza Comisia in legatura cu statul de drept. Principalele ingrijorari sunt amestecul in independenta sistemului judiciar si eficienta luptei contra coruptiei, inclusiv protejarea intereselor financiare ale UE, si in mod special, amendamentele…