Detalii in premiera cu noul Peugeot 208 1.2 Puretech GT Line 2020

Fata de precedenta generatie noul model se prezinta in fata clientilor drept o masina revolutionara care ofera noua plansa de bord i-Cockpit si o gama de motorizari de top. Versiunea de fata Peugeot 208 1.2 Puretech GT Line 2020 are sub capota un 3 in linie PureTech… [citeste mai departe]