- Intrebata duminica, la Antena 3, daca este de parere ca presedintele Iohannis o place, Dancila a raspuns: 'Nu stiu daca ma place. (...) As dori sa ii placa sa lucreze cu mine ca si prim-ministru. In fond este importanta relatia institutionala'. Totodata, sefa Executivului a precizat ca a vorbit cu…

- Premierul Viorica Dancila a fost intrebata de Dana Chera, duminica, la "Adevaruri ascunse", daca crede ca președintele Klaus Iohannis o place. "Nu știu daca ma place sau nu. Aș dori sa-i placa sa lucreze cu mine ca și prim-ministru. Am discutat cu dansul despre Centenar, despre președinția…

- Congresul PSD. Dragnea: Este o echipa noua, sunt multumit Presedintele PSD, Liviu Dragnea, s-a declarat multumit de noua conducere a partidului validata de Congresul extraordinar, aratand ca noua echipa are o reprezentare echilibrata pe regiuni, in care paritatea de gen este respectata. "A fost…

- Relatiile dintre Romania si Serbia sunt foarte bune si vor fi si mai bune, a afirmat, ieri, presedintele Klaus Iohannis, intr-o conferinta de presa comuna cu omologul sau sarb, Aleksandar Vucic, la Palatul Cotroceni, potrivit Agerpres. „Relatiile dintre Romania si Serbia sunt foarte bune si vor fi mai…

- Vizita presedintelui sarb are loc ca urmare a contactelor bilaterale romano-sarbe intense din ultimii ani si confirma caracterul foarte bun al relatiilor dintre Bucuresti si Belgrad, invitația venind dupa vizita oficiala a lui Iohannis in Republica Serbia din iulie 2015. Vor fi discutate modalitatile…

- Seful statului, Klaus Iohannis, l-a primit, la Palatul Cotroceni, pe presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, alaturi de care va avea o declaratie de presa de la ora 12.00. Acesta are programate, joi, si intalniri cu premiercul Viorica Dancila si cu presedintele Camerei Deputatilor, liderul PSD Liviu…

- ”Am ințeles ca este o inadvertența grava in care președintele a spus ca procurorii nu se afla sub comanda ministrului Justiției și nicio clipa nu a fost vorba despre comanda ministrului Justiției, ci a fost vorba despre autoritatea ministrului Justiției, in conformitate cu Constituția.” a subliniat…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, duminica seara, la Romania TV, ca il apreciaza pe ministrul Justitiei si ca raportul in baza caruia a propus revocarea din functie a procurorului sef al DNA este foarte bine argumentat. Ea a spus ca nu isi permite sa ii dea sfaturi presedintelui Klaus Iohannis,…

- "Inca din prima zi, inainte de investire, am avut o discutie cu domnul presedinte Klaus Iohannis si i-am spus ca eu imi doresc o relatie interinstitutionala foarte buna intre presedintele Romaniei, Guvern si Parlament. Cred ca acest echilibru si o relatie buna pe proiecte comune, pe proiecte importante…

- Premierul Viorica Dancila afirma ca o relatie buna cu presedintele Klaus Iohannis pe proiecte importante nu poate fi decat benefica pentru Romania si romani, reamintind ca inca de la preluarea mandatului a anuntat ca doreste o relatie interinstitutionala foarte buna Presedintie-Guvern-Parlament.…

- Premierul Viorica Dancila a faxcut o gafa, duminica, intr-o emisiune la Romania TV. Aceasta a declarat ca pensia minima va crește de la 5.200 la 6.400, incepand cu 1 iulie anul acesta. Aceasta a facut o eroare, pensia minima urmand sa creasca de fapt de la 540 de lei la 640 de lei. Premierul a afirmat…

- Premierul Viorica Dancila spune ca in vizita sa la Bruxelles a fost asigurata de catre presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, ca pana la 1 ianuarie 2019, cand va prelua presedintia Consiliului Europene, Romania va fi membru al spatiului Schengen si nu se va mai afla sub MCV. Ea a declarat,…

- Dancila: "Intram in Schengen pana in 2019" Premierul Viorica Dancila a declarat, sambata, ca presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a asigurat-o ca pana la preluarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene, in anul 2019, Romania va intra in spatiul Schengen si nu va mai fi sub…

- Iata replicile dintre cei doi: Ingrid Mocanu: Asta ar fi soluția și asta ar fi discursul pe care ar fi trebuit sa-l aveți: ”Nu respecta Constituția, nu merita sa ramana in funcții publice” Șerban Nicolae: Asta am spus, dar una-i una, alta-i alta. Ingrid Mocanu: Va rog s-o spuneți! …

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, s-a intalnit astazi, la Palatul Cotroceni cu presedintele Klaus Iohannis. Dupa aparitia imaginilor s-a speculat in spatiul public faptul ca in dosarul pe care Toader il avea in mana ar fi fost cererea de revocare a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi.Citeste…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, marti, dupa intalnirea pe care a avut-o la Bruxelles cu presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, ca a discutat cu acesta despre presedintia romana a Consiliului Uniunii Europene, pe care Romania o va prelua la 1 ianuarie 2019. "Am vorbit despre presedintia…

- Audierea Vioricai Dancila la CNCD a fost amanata. Președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), Csaba Ferenc Asztalos, a anunțat la Digi 24 ca audierea premierului Viorica Dancila a fost amanata pentru data de 27 februarie 2018. „Premierul Viorica Dancila a depus un punct…

- Premierul Viorica Dancila a depus un punct de vedere la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) privind declaratiile in care ii numeste ''autisti'' pe cei care ''dezinformeaza UE'', a declarat pentru Agerpres presedintele CNCD, Asztalos Csaba. El a spus ca Viorica Dancila…

- "Nu am primit inca o invitatie de la CNCD, nu stiu daca voi merge, as vrea sa merg. Dupa cum stiti, mi-am cerut scuze public, nu am vrut sa fac nicio referire la acest aspect, ba mai mult, vineri voi avea o intalnire cu asociatiile de parinti, cu ONG-urile din domeniu, pentru a cauta solutii pentru…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a vorbit si despre discutia purtata cu presedintele Klaus Iohannis pe scandalul izbucnit la DNA, dupa dezvaluirile facute de fostul deputat Vlad Cosma."Domnul presedinte a iesit si a spus ca daca exista motive temeinice va face revocarea.Nu puteam sa-i propun…

- Premierul Viorica Dancila nu a confirmat prezența la audierea programada de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii pe data de 20 februarie, a anuntat, sambata, președintele Consiliului, Csaba Asztalos. „Deocamdata nu a confirmat. Din surse publice știu ca se deplaseaza la Bruxelles și in…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a catalogat drept „o intalnire” benefica discutiile pe care, alaturi de premierul Viorica Dancila, le-a avut joi cu presedintele Klaus Iohannis, spunand ca intalnirea fusese convenita inca de la depunerea juramantului de catre noul Guvern.

- "Am avut o discuție cu președintele dupa depunerea juramantului noului Guvern. Am discutat atunci zece minute. I-am spus sa aiba o poziție la Bruxelles, in ceea ce privește țara noastra, ceea ce am vazut ca a facut. Am convenit atunci sa avem o intalnire in trei. S-au discutat aseara cateva teme…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca in cadrul intrevederii pe care a avut-o joi cu presedintele Klaus Iohannis si-a exprimat ingrijorarea cu privire la situatia generata in spatiul public privind DNA, situatie care trebuie lamurita, atat in beneficiul DNA, dar si al cetatenilor care asteapta un…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi seara, referindu-se la intalnirea pe care a avut-o cu presedintele Klaus Iohannis, ca acesta a intrebat-o ce parere are despre ceea ce se intampla in justitie, iar ea si-a aratat ingrijorarea, ce cetatean, ca "pana si unui prim-ministru i se poate face un dosar…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca "hotararile mari" ale presedintelui Klaus Iohannis nu pot fi clintite de agitatia creata de coalitia majoritara, dovada in acest sens fiind temele abordate in intalnirea cu premierul Viorica Dancila si liderul PSD, Liviu Dragnea. "Pozitia presedintelui extrem…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca in cadrul intrevederii pe care a avut-o joi cu presedintele Klaus Iohannis principalele teme abordate au fost legate de Centenar si Presedintia Romaniei in 2019 la Consiliul UE, adaugand ca, in context, si-a exprimat ingrijorarea cu privire la situatia generata…

- Premierul Viorica Dancila a oferit detalii referitoare la discutia pe care a avut-o in cursul zilei cu presedintele Klaus Iohannis, dar si detalii despre masurile economice si fiscale si despre scaderea unor salarii, despre legea pensiilor, dar si despre intalnirea cu ambasadorul SUA, Hans Klemm. Intrebata…

- Premierul Viorica Dancila a criticat joi la Antena 3 situatia absorbtiei fondurilor europene. Dancila nu a nominalizat vreun premier sau ministru din precedentele guverne PSD, dar a spus ca Romania risca sa piarda 800 milioane de euro, adaugand ca "trebuia sa avem o alta abordare, sa avem proiecte prin…

- Viorica Dancila critica Guvernul Tudose. Premierul Viorica Dancila a explicat joi, 15 februarie, la Antena 3, ca Romania are risc de dezangajare la fonduri europene de 800 de milioane de euro, cele trei spitale regionale au probleme majore in acte, iar linia de metrou Gara de Nord-Otopeni risca sa nu…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca in cadrul intrevederii pe care a avut-o joi cu presedintele Klaus Iohannis principalele teme abordate au fost legate de Centenar si Presedintia Romaniei in 2019 la Consiliul UE, adaugand ca, in context, si-a exprimat ingrijorarea cu privire la situatia generata…

- Premierul Viorica Dancila susține ca dicuția cu președintele Klaus Iohannis, de la Cotroceni, s-a axat pe trei puncte, iar scandalul din justiție a fost unul dintre ele. Dancila susține ca i-a spus președintelui ca manifesta ingrijorari datorita scandalului rezultat ca urmare a inregistrarilor cu…

- Premierul Viorica Dancila a vorbit despre relatia cu presedintele Klaus Iohannis, spunand ca acesta a aratat responsabilitate atunci cand a desemnat o, transmite Realitatea.net. "Eu am vorbit intotdeauna despre echilibru si faptul ca avem nevoie de normalitate in Romania. Deci relatia pe care o voi…

- Presedintele USR Dan Barna i-a cerut demisia ministrului de Externe Teodor Melescanu, dupa ce acesta a spus ca Romania respinge intentia Bruxelles-ului de a conditiona finantarile europene de respectarea statului de drept. Liderul USR nu amintește insa și de declarația președintelui Klaus Iohannis,…

- "Nu stiu, nu m-a preocupat. Mi se pare o non-problema", a declarat Klaus Iohannis, intrebat despre decizia Guvernului de a renunta la serviciile Serviciului de Protectie si Paza (SPP). Premierul Viorica Dancila a anuntat miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, ca a transmis Serviciului…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat, luni, la Antena 3, ca a contat foarte mult ca presedintele Klaus Iohannis a acceptat propunerea coalitiei pentru functia de premier, mentionând ca în PSD si ALDE nu s-a pus niciodata problema unei suspendari a sefului statului. El a precizat…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a anunțat marți ce a discutat cu reprezentații UDMR.„Am discutat despre educație, despre sanatate, despre infrastructura, despre agricultura, despre funcționarii publici. (...) S-a discutat despre fonduri europene, despre preluarea de catre Romania a președinției…

- Presedintele organizatiei judetene PSD Botosani, senatorul Doina Federovici, si-a manifestat, miercuri, satisfactia pentru faptul ca PSD a oferit Romaniei prima femeie prim-ministru din istoria sa. "La 100 de ani de la fondarea statului national unitar roman, Romania va avea prima femeie…

- Fostul presedinte al PSD Mircea Geoana considera ca nominalizarea de catre presedintele Klaus Iohannis a social-democratei Viorica Dancila pentru functia de premier reprezinta o decizie corecta. "Decizie corecta a presedintelui Iohannis de desemnare a candidatului pentru premier din partea actualei…

- Delegatia USR a fost miercuri la discutiile cu presedintele Klaus Iohannis, aceasta formatiune solicitând declansarea alegerilor parlamentare anticipate. Dan Barna, liderul formatiunii, a declarat ca soluția decenta pe care România o are în fața ar fi organizarea de alegeri…

- "Au murit oameni pentru aceasta țara crezand ca aceasta țara merita totul. Ne aflam in 2018, la 100 de ani de la Marea Unire, cand ai impresia ca Romania este obiectul bataii de joc a unora care au primit o șansa mare", a zis Mihai Gadea. "Un personaj veninos" "Ce va face PSD? Ce va…

- Geta Bratescu, marea doamna a artei conceptuale din Romania, a primit, in atelierul sau de lucru din Capitala, cea mai inalta distinctie oferita de statul roman - "Steaua Romaniei", oferita de presedintele Klaus Iohannis. Potrivit unui comunicat al ICR transmis vineri AGERPRES, decoratia…

- Liviu Dragnea, presedintele PSD si seful Camerei Deputatilor, a declarat miercuri seara la Antena 3 ca, desi PSD-ul a castigat alegerile, nu stie cine detine de fapt puterea in Romania. Totusi, seful PSD a subliniat ca presedintele Klaus Iohannis este principalul beneficiar al statului paralel.

- Liviu Dragnea a spus la Antena 3 ca este important ca poporul roman sa ajute funcționarea Casei Regale și ca trebuie sa existe un referendum.„Eu spun in continuare. Romania nu a avut foarte multe ocazii sa-și arate recunoștința pentru oamenii istorici, cum a fost Regele Mihai. Casa Regala face…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține, intr-un interviu acordat Antena 3, ca ministrul Justiției – Tudorel Toader – va prezenta, la inceputul anului viitor, o analiza care compara noile legi ale Justiției din Romania cu legislațiile similare din UE. Totodata, Dragnea a criticat cele șapte ambasade…

- Analistul politic Bogdan Chirieac a afirmat la Antena 3, in emisiunea ”Punctul de intalnire”: ”Romania are nevoie in continuare de președintele Klaus Iohannis, chiar stringenta, dar, din nefericire, dansul nu face altceva decat sa continue mai puțin vocal, politica fostului președinte. Care era politica…