Dăncilă, despre Iohannis: Am încă speranţă Intrebata la Antena 3 care este relatia sa cu seful statului, Dancila a precizat ca 'lucrurile nu s-au schimbat'. 'Chiar la deschiderea anului universitar, am avut un nou atac din partea domnului presedinte la adresa Guvernului, dar eu sunt un om echilibrat si am inca speranta ca pentru tara putem (...) ajunge la un consens si ca putem impreuna sa avem o cooperare in vederea unei presedintii de succes (presedintia Romaniei la Consiliul UE - n.r.)', a afirmat Dancila. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

