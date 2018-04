Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE Presedintele Klaus Iohannis se intalnește marti, la ora 12.00, la Palatul Cotroceni cu premierul Viorica Dancila si cu ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, anunta Administratia Prezidentiala. Premierul Viorica Dăncilă a declarat că salarizarea şi bugetul vor fi principalele…

- Presedintele Klaus Iohannis se intalnește marti, la ora 12.00, la Palatul Cotroceni cu premierul Viorica Dancila si cu ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, anunta Administratia Prezidentiala. Discuţia vizează efectele aplicării legislaţiei privind salarizarea bugetarilor. …

- Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar a fost trimisa presedintelui la promulgare in 17 februarie 2018, iar Klaus Iohannis a sesizat CCR in 8 martie. Presedintele Klaus Iohannis arata, in sesizarea transmisa CCR, ca legea a fost respinsa…

- Liderul PMP, senatorul și ex-președintele Traian Basescu, sugereaza ca un protocol poate fi desecretizat doar de catre șeful de instituție care a pus numele de secret de stat. „Șeful de instituție care a pus numele de secret de stat este singurul care poate decide desecretizarea. Viorica Dancila este…

- Conform sursei citate, solicitarea prim-ministrului se bazeaza pe prevederile legale potrivit carora "se interzice clasificarea ca secrete de stat a informatiilor, datelor sau documentelor in scopul ascunderii incalcarilor legii, erorilor administrative, limitarii accesului lainformatiile de inters…

- Intrebata duminica, la Antena 3, daca este de parere ca presedintele Iohannis o place, Dancila a raspuns: 'Nu stiu daca ma place. (...) As dori sa ii placa sa lucreze cu mine ca si prim-ministru. In fond este importanta relatia institutionala'. Totodata, sefa Executivului a precizat ca a vorbit cu…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat legea care aduce modificari la reglementarea rovinietei, care prevede, printre altele, ca amenda pentru lipsa acesteia se comunica in cel mult doua luni de la data aplicarii. Actul normativ va intra in vigoare peste o jumatate de an. Aproximativ 600.000 de amenzi…

- Presedintele Klaus Iohannis primeste o lovitura fulgeratoare pe final de zi. Dupa ce s-a implicat serios in scandalul revocarii Laurei Codruta Kovesi, seful statului este ironizat de catre o importanta judecatoare. Madalina Afrasinei, judecator la Tribunalul Bucuresti, presedinte de sectie, ii transmite…

- Un proiect de act normative trimis spre adoptare la Camera Deputatilor arata ca militarii si politistii ar putea beneficia de un ajutor financiar din partea statului pentru a achita o parte din ratele pentru locuintele luate prin credit imobiliar. La articolul 1 al proiectului de lege se prevede ca…

- Delegația CNMR condusa de Alexandru Cumpanașu in calitate de președinte și delegația Ministerului Mediului condusa de doamna viceprim-ministru Grațiela Gavrilescu au stabilit constituirea Grupului de Lucru comun pentru mediu și schimbari climatice, ce va avea intalniri lunare și va fi compus din…

- „Nu am vazut raportul, nu a vazut nimeni raportul pe care s-a bazat domnul ministru. Insa prestatia pe care a avut-o aseara, sincer, nu mi-a placut", a spus președintele Romaniei. Șeful statului a subliniat ca nu au fost motive temeinice pentru a propune revocarea procurorului-sef al DNA. „Ce…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, la Bruxelles, ca doar seful statului poate sa decida in privinta revocarii sefei DNA, dupa ce in presa au aparut speculatii ca, potrivit legii, seful statului ar fi obligat sa semneze cererea ministrului justitiei, ...

- "Am vorbit cu asociatiile pentru autism, am vazut problemele pe care le intampina. In urmatoarea perioada voi avea intalniri si cu alte asociatii, ma refer la copiii cu sindrom Down, la bolile rare, la nevazatori, astfel incat dupa ce am ascultat toate problemele referitoare la fiecare aspect sa…

- Actualul lider al PSD a reusit sa-i incalece nu numai pe social-democrati ci si pe seful statului. Odata ce lumea a aflat de vizita facuta presedintelui de el si Viorica Dancila, Liviu Dragnea a confirmat evenimentul si a dat cateva detalii. Din care, culmea, reiese ca seful statului face ce-i spune…

- Vicepresedintele american Mike Pence a evitat sa participe vineri la un dineu organizat inainte de ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarna, unde ar fi trebuit sa stea la aceeasi masa cu presedintele sud-coreean Moon Jae-in si cu seful statului nord-coreean Kim Jong Nam, a anuntat Seulul,…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) au anuntat, joi, ca a inaintat premierului Viorica Dancila, precum si ministrului Educatiei, Valentin Popa, ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, si ministrului Finantelor, Eugen Teodorovici, memorii prin care sunt semnalate problemele grave din…

- Federatia Sindicatelor Libere din Învatamânt a înaintat premierului Viorica Dancila, precum si ministrului Educatiei Nationale, Valentin Popa, ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, si ministrului Finantelor Publice, Eugen Teodorovici,

- Presedintele CNCD ii da replica lui Cristian Tudor Popescu dupa ce jurnalistul a anuntat ca va contesta in instanta sanctiunea primita dupa declaratiile referitoare la coafura premierului Viorica Dancila. "Ii recomand sa citeasca legea si sa vada care e definitia hartuirii, dincolo de DEX", a declarat…

- Senatorii si deputatii PSD si ALDE se reunesc, duminica, la Palatul Parlamentului, la intalnire urmand sa participe si premierul desemnat Viorica Dancila, printre temele care vor fi abordate numarandu-se programul de guvernare si prioritatile legislative. Sedinta comuna a grupurilor parlamentare PSD…

- Calin Popescu Tariceanu a anunțat ca pensiile romanilor nu vor fi micșorate. Afirmația vine in urma declarației Vioricai Dancila, care și-a anunțat prioritațile. Intrebata care este cea mai importanta masura pe care o va lua ca premier, Viorica Dancila a spus: "Putem vorbi de un Cod economic, de…

- "'Fa ca legea sa inlocuiasca arbitrarul, fa ca legea sa fie tare'. Așa il indemna Mihai Kogalniceanu pe domnitorul Al. I. Cuza. Este un indemn care și-a pastrat vie semnificația. Astazi, cand destinul nostru european se fundamenteaza pe domnia statului de drept și pe egalitatea in fața legii, progresul…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a declarat marti ca modul de abordare a problemelor din Parlamentul European ar trebui implementat si in Romania, mentionand ca trebuie dialog si solutii. Intrebata ce o recomanda pentru functia de premier, Dancila a raspuns: "In primul rand o alta abordare, o abordare…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a enumerat, marti, primele masuri pe care le va lua ca prim ministru, mentionand Codul economic si cel administrativ, precum si legile invatamantului si pensiilor. Intrebata care este cea mai importanta masura pe care o va lua ca premier, Viorica Dancila a spus:…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca nu ii este teama de suspendare, intrebat daca a numit-o pe Viorica Dancila de teama unor consecinte politice. Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti,...

- Premierul desemnat, Viorica Dancila, spune ca persoanele care protesteaza ar trebui sa fie ascultate, pentru a afla ce le nemulțumește la legile Justiției. Intrebata despre dezincriminarea abuzului in serviciu, susținuta de mai mulți social-democrați, printre care și deputatul PSD Catalin Radulescu,…

- Curtea Constitutionala admite sesizarea lui Iohannis privind Statutul functionarilor publici CCR a admis, marti, sesizarea depusa de presedintele Klaus Iohannis, referitoare la legea privind Statutul functionarilor publici, care prevede ca functionarii publici sa nu mai fie suspendati din functie…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, în cadrul unei conferințe de presa, ca nu îi este frica de suspendare din partea coaliției de guvernare.Întrebat daca desemnarea a fost facuta pentru ca îi este frica de suspendare, presedintele a spus: "Nu mi-am fost…

- Președintele Klaus Iohannis a vorbit despre suspendare. „Nu imi este teama”, a declarat șeful statului, subliniind ca a acceptat-o pe Viorica Dancila pentru funcția de premier deoarece a fost recomandata de majoritatea parlamentara. „Nu mi-a fost si nu mi-e teama de suspendare. Nu exista niciun motiv…

- "Am spus chiar la desemnare ca am cantarit toate argumentele si am ajuns la concluzia ca este varianta pe care trebuie sa o accept", si-a explicat Iohannis decizia de a accepta propunerea PSD-ALDE de a o desemna premier pe Viorica Dancila. Intrebat daca decizia sa a fost influentata de posibilitatea…

- Sesizare de neconstitutionalitate ridicata de seful statului vizeaza Legea pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, adoptata de…

- Viorel Badea, senator PNL ales in diaspora, l-a numit pe Klaus Iohannis „tradator“, intr-o postare pe Facebook, dupa ce seful statului a acceptat fara vreo urma de opozitie propunerea PSD pentru functia de prim-ministru, adica pe Viorica Dancila.

- Fostul ministru Elena Udrea reacționeaza dupa ce Klaus Iohannis a anuntat ca a decis sa mai dea PSD o sansa si sa o desemneze premier pe Viorica Dancila. Udrea spune, intr-o postare pe Facebook, ca se rezuma la a constata ca `un lucru bun sigur s-a intamplat`, facand trimitere la propunerea PSD,…

- Presedintele Klaus Iohannis se intalneste in aceasta dupa-amiaza la Cotroceni cu Viorica Dancila, propunerea PSD la functia de prim-ministru, au declarat pentru HotNews.ro surse politice. Intalnirea are loc la capatul consultarilor cu partidele politice. Presedintele Iohannis ar urma sa sustina o declaratie…

- Viorica Dancila, propunerea PSD pentru funcția de prim ministru, se afla la aceasta ora în biroul lui Liviu Dragnea de la Camera Deputaților. Întâlnirea dintre cei doi are loc înainte de consultarile de la Palatul Cotroceni. Presedintele Klaus Iohannis va avea, miercuri,…

- Intalnirea are loc dupa ce Mihai Fifor a fost desemnat marti premier interimar de catre presedintele Klaus Iohannis, dupa demisia lui Mihai Tudose. Miercuri, la ora 13,00, va avea loc prima sedinta de Guvern condusa de premierul interimar Fifor. Premierul interimar Mihai Fifor a…

- Mai multi lideri ai ALDE, printre care Teodor Melescanu, Andrei Gerea, Daniel Chitoiu si Gratiela Gavrilescu, au venit, marti, la biroul presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea. Surse politice au precizat ca la intalnire nu participa liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu, acesta fiind…

- Parlamentul bulgar a respins vineri dreptul de veto exprimat de presedintele republicii fata de legea anticoruptie recomandata de Comisia Europeana, fara a tine cont de observatiile formulate de seful statului, scrie AFP.

- Președintele Romaniei,Klaus Iohannis, a trimis vineri, 12 ianuarie a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale. Citeste si: Informatii…

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a promulgat Legea muzeelor. Anunțul a fost facut de catre consilierul prezidential in domeniul educației, culturii și cercetarii, Corneliu Popovici, pe o retea de socializare. Acest important act dezvolta cadrul legal in domeniul muzeal și vine sa soluționeze…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri legea bugetului de stat si pe cea privind bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2018, insa seful statului atrage atentia asupra unor vulnerabilitati. "Presedintele Klaus Iohannis atrage insa atentia asupra unor vulnerabilitati ale…

