Stiri pe aceeasi tema

- 'Legat de guvernul care va veni, foarte bine, sa vedem in primul rand programul de guvernare, ca dincolo de componenta Cabinetului este important sa vedem ceea ce vor sa faca pentru oameni. Pentru ca daca vin cu taieri de pensii si salarii, daca vin cu oprirea programelor pentru primari, daca vin…

- Premierul Viorica Dancila a declarat luni ca PSD nu va participa la votul de investitura in Parlament daca noul guvern va propune taieri de pensii si salarii, oprirea programelor pentru primari si lucruri "care nu se pliaza pe realitatea din Romania". "Legat de guvernul care va veni, foarte…

- Decizia luata de deputați Deputații PSD nu vor da votul de investitura pentru noul Guvern, decizia fiind luata in unanimitate luni, in cadrul ședinței de la Camera: PSD nu va gira un Executiv al concedierilor masive, al taierilor de pensii și de salarii, al scaderii niveluilui de trai al romanilor!…

- Presedintele Klaus Iohannis a cerut Partidului Social Democrat "sa nu cheltuie banii romanilor" in timpul guvernarii interimare, mentionand totodata ca in perioada urmatoare nu vor exista taieri de salarii si pensii. "Este nevoie de un guvern care inchide cu responsabilitate bugetul pe…

- Premierul Viorica Dancila, liderul social-democratilor, a anuntat, joi, la plecarea de la Parlament, ca PSD va merge va consultarile de la Cotroceni anuntate de presedintele Klaus Iohannis, intrucat este un partid responsabil. "Sigur ca da, suntem oameni responsabili", a declarat Viorica Dancila, intrebata…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca nu are emotii in ceea ce priveste motiunea de cenzura, care se va dezbate si vota saptamana viitoare in Parlament, ea aratand ca se bazeaza pe oamenii de...

- Duminica, premierul Viorica Dancila a participat la Sarbatoarea Toamnei din comuna Zorleni.Prezenta la Vaslui, Viorica Dancila a facut noi declaratii in ceea ce priveste motiunea de cenzura, care se va dezbate si vota saptamana viitoare in Parlament.Aceasta a declarat ca nu are emotii, afirmand ca se…

- Premierul Viorica Dancila, presedintele PSD, a declarat ca Romania vizeaza un portofoliu de comisar european legat de Transporturi, Energie sau Mediu si ca autoritatile de la Bucuresti vor transmite doua propuneri - o femeie si un barbat, in spiritul egalitatii de sanse promovat de UE, adaugand ca a…