Stiri pe aceeasi tema

- Toate ghidurile de finantare pe Programul Operational Capital Uman (POCU) vor fi lansate pana pe 30 iunie 2018, a anuntat ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, in cadrul unei intalniri organizata cu reprezentantii Coalitiei ONG pentru Fonduri Structurale, se arata intr-un comunicat de presa…

- Toate ghidurile de finantare pe Programul Operational Capital Uman (POCU) vor fi lansate pana pe 30 iunie 2018, a anuntat ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, in cadrul unei intalniri organizata cu reprezentantii Coalitiei ONG pentru Fonduri Structurale, se arata intr-un comunicat de presa al…

- Ca urmare a scrisorii deschise pe care Coaliția ONG pentru Fonduri Structurale i-a inaintat-o ministrului Fondurilor Europene, in data de 21 Martie 2018, referitoare la evoluția POCU, doamna Rovana Plumb s-a intalnit, ieri, cu membrii acestei Coaliții.Din delegația MFE au mai facut parte doamna…

- Fondurile europene atrase de Romania in primul deceniu de la aderare au avut ca impact majorarea Produsului Intern Brut cu 13,6% si au crescut cu 30% nivelul investitiilor pana in 2016. Fondurile europene intrate in Romania depasesc 46 de miliarde de euro, din care numai in perioada actuala…

- Fondurile europene intrate pana in prezent in Romania depasesc 46 de miliarde de euro, din care numai in perioada actuala de programare avem aproape 10 miliarde de euro, a declarat, joi seara, ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, informeaza AGERPRES . “Fondurile europene intrate pana in prezent…

- Fondurile europene intrate in Romania depasesc 46 de miliarde de euro, din care numai in perioada actuala de programare aproape 10 miliarde."Aceasta suma reprezinta totalul fondurilor europene, care inseamna politica de coeziune, politica agricola comuna, inclusiv platile directe. In exercitiul…

- Romania a atras in primul deceniu de la aderarea la UE, in 2007, fonduri europene de peste 46 miliarde euro, din care 10 miliarde euro in perioada actuala de programare, a declarat Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene. Suma reprezinta fondurile alocate pentru politica de coeziune,…

- Fondurile europene au crescut PIB-ul Romaniei cu 13,6% In actuala perioada de programare, Romania a atras aprox. 10 miliarde euro Fondurile europene intrate in Romania depasesc 46 miliarde euro, din care numai in perioada actuala de programare aproape 10 miliarde. Aceasta suma reprezinta totalul…

- Fondurile europene accesate de Romania Fondurile europene accesate de România de la aderare pâna în prezent depasesc 46 de miliarde de euro, dintre care zece miliarde numai în perioada actuala de programare, a declarat la Antena 3, ministrul fondurilor europene, Rovana…

- Uniunea Europeana a produs, in 2016, aproximativ 630 milioane de litri de whisky, cu 90 de milioane de litri mai putin decat in 2015 si cu 170 milioane litri mai putin decat varful de productie inregistrat in 2012, arata datele publicate marti de Eurostat. In 2016, productia de whisky din…

- Noul premier Viorica Dancila si-a inceput astazi, 22 martie 2018, vizitele in judetele Romaniei. Primul judet este Dambovita. Premierul Viorica Dancila nu a venit sigura, ci insotita de trei ministrii: ministrul Finantelor – Eugen Teodorovici, ministrul Fondurilor Europene -Rovana Plumb si nu in ultimul…

- Europarlamentarul Catalin Ivan și ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, au vorbit in emisiunea „Punctul de intalnire”, de la Antena 3, despre anunțul venit din Parlamentul European conform caruia in toamna acestui an Comisia de Control Bugetar va veni in Romania. „Spuneți cand…

- Noul premier Viorica Dancila și-a inceput astazi, 22 martie 2018, vizitele in județele Romaniei. Primul județ este Dambovița . Premierul Viorica Dancila nu a venit sigura ci insoțita de trei miniștrii: ministrul Finanțelor – Eugen Teodorovici, ministrul Fondurilor Europene –Rovana Plumb și nu in…

- Centrul de resurse pentru participare publica (CeRe) ii solicita ministrului Fondurilor Europene, Rovana Plumb, intr-o scrisoare deschisa, un plan de masuri urgente care sa duca la redresarea situatiei in care se afla Programul Operational Capital Uman (POCU) si la evitarea "dezangajarii" tuturor…

- PNL o cheama pe Viorica Dancila in Parlament; Șefa Executivului va da explicații privind scaderea puterii de cumparare a romanilor și situația fondurilor europene, a anunțat, luni, la Parlament, președintele PNL Ludovic Orban. PNL va depune o motiune simpla impotriva ministrului Fondurilor Europene,…

- O noua masura pentru creșterea gradului de absorbție a fondurilor europene și evitarea dezangajarii (pierderea unor alocari de sume pe anumite Programe Operaționale) a fost aprobata de Guvernul Romaniei, la propunerea Ministerului Fondurilor Europene și Ministerului Dezvoltarii Regionale și Administrației…

- Aceasta inițiativa face parte din actuala noastra filosofie de lucru in domeniul fondurilor europene și anume gasirea urgenta de soluții sustenabile pentru creșterea gradului de atragere a banilor europeni in țara. Un astfel de deziderat presupune crearea de premise cat mai bune pentru ca beneficiarii…

- Grupul german Rheinmetall este pe cale sa incheie unul dintre cele mai mari contracte de aparare din istoria recenta. Guvernul australian, care a demarat in prezent un amplu program de modernizare a fortelor sale armate, a ales, dupa o procedura derulata vreme de cativa ani, producatorul german ca ofertant…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca va avea in cursul zilei de luni discutii cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, dar si cu cel de Interne, Carmen Dan, pe tema protestelor anuntate de grefieri, pentru a fi identificate solutii la revendicarile acestora, relateaza Agerpres.

- Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, si-a propus pentru 2018 atragerea unor fonduri europene de doua miliarde de euro, bani care vor merge in principal catre domeniile prioritare din programul de guvernare. "(Targetul) este de doua miliarde de euro. Nu intra aici zona administrata de Ministerul…

- Premierul Viorica Dancila a avut astazi, la Palatul Victoria, o intalnire de lucru cu primarii municipiilor reședința de județ, reprezentanții Autoritații de Management a Programului Operațional Regional (POR) și directorii Agențiilor de Dezvoltare Regionala in care au fost analizate soluțiile la problemele…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat, duminica seara, la Romania Tv, ca o relatie buna cu presedintele Klaus Iohannis pe proiecte importante nu poate fi decat benefica pentru Romania si romani, reamintind ca inca de la preluarea mandatului a anuntat ca doreste o relatie interinstitutionala foarte buna…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, sambata, ca ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, si ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, vor merge la Bruxelles, afirmand ca membrii Guvernului trebuie sa aiba intalniri punctuale si eficiente cu oficialii europeni. „Am vazut critici ca nu am luat cu mine…

- „Am vazut critici ca nu am luat cu mine ministrii care au un rol determinant. Saptamana viitoare va veni doamna Rovana Plumb (ministrul Fondurilor Europene-n.r.), va veni si doamna Sorina Pintea (ministrul Sanatatii-n.r.) pentru spitalele regionale. Eu cred ca aceste intalniri trebuie sa fie eficiente,…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, sambata, ca ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb si ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, vor merge la Bruxelles, saptamana viitoare, afirmand ca membrii Guvernului trebuie sa aiba intalniri punctuale si eficiente cu oficialii europeni.

- Fondurile de pensii facultative aveau active in valoare de aproximativ 1,83 miliarde de lei, la 31 ianuarie 2018, in crestere cu 19,23% fata de nivelul de la 31 ianuarie 2017, conform datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Titlurile de stat detineau cea mai mare pondere…

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de aproximativ 41,04 miliarde de lei, la 31 ianuarie 2018, in crestere cu 27,57% fata de nivelul de la 31 ianuarie 2017, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Titlurile de stat detin cea mai mare pondere…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca situatia privind construirea celor trei spitale regionale din fonduri europene nu este cea dorita, mentionand ca nu sunt trimise nici toate documentele necesare la Bruxelles. "Legat de cele trei spitale pe fonduri europene. Cele trei spitale nu sunt in situatia…

- "In legatura cu faptul ca s-a prorogat termenul, e adevarat ca se pune un semn de intrebare asupra faptului daca contribuabilii beneficiaza sau nu de asigurare de sanatate in aceasta perioada. Raspunsul il vom da printr-o OUG care este in lucru si speram ca saptamana aceasta sau viitoare sa venim…

- Compania nationala de transport al gazelor, Transgaz, are in derulare, pana in anul 2026, un numar de noua proiecte de dezvoltare in valoare totala de 1,62 miliarde de euro, a declarat, luni, directorul general al companiei, Ion Sterian, cu ocazia evenimentului de aniversare a 10 ani de la listarea…

- Cu aceasta ocazie, viceprim-ministrul Stanescu a apreciat ca finantarile europene disponibile pentru beneficiarii publici si privati pentru lunile ianuarie, februarie si martie au fost deja lansate, o suma de 3,1 miliarde de euro fiind directionata in principal pentru serviciile de sanatate, in vederea…

- Directorul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala (ADR) Centru, Simion Cretu, a declarat luni, intr-o conferinta de presa sustinuta la Targu Mures, ca pana saptamana trecuta, la nivelul Regiunii Centru, au fost depuse pentru finantare 1.000 de proiecte in valoare de 1,33 miliarde de euro, dintre care…

- Rata de absorbtie a fondurilor europene pe care Romania si-o propune pana in anul 2020 este de 72,5% din totalul alocarii, iar pana in anul 2023 procentajul vizat este 100%, a declarat ministrul propus al Fondurilor Europene, Rovana Plumb, in cadrul audierilor din comisiile reunite din Parlament.

- Rovana Plumb, avizata favorabil luni de comisiile reunite pentru Afaceri europene din Parlament pentru functia de ministru al Fondurilor Europene, a declarat la finalul audierii ca a avut intotdeauna o relatie buna cu Bruxellesul, ca una dintre prioritati este aceea ca, pana in 2020, Romania sa aiba…

- UPDATE. Ministrul propus pentru preluarea portofoliului de la Fonduri Europene, Rovana Plumb, a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului.Membrii celor doua comisii au avizat cu 18 voturi pentru, 11 impotriva si nicio abtinere. Rovana…

- Managerul Spitalului Judetean de Urgenta Baia Mare, Sorina Pintea, este, oficial, noul ministru al Sanatatii. Aceasta a declarat ca sanatatea este o prioritate si ca isi doreste ca mentalitatile tuturor sa se schimbe. “Presedintele Zetea mi-a facut propunerea. (…) Sunt foarte multe de facut, sanatatea…

- Fondurile de pensii facultative aveau active in valoare de aproximativ 1,78 miliarde de lei, la 31 decembrie 2017, in crestere cu 18,57% fata de nivelul de la 31 decembrie 2016, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Titlurile de stat detin cea mai mare pondere…

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de aproximativ 39,765 miliarde de lei, la 31 decembrie 2017, in crestere cu 26,30% fata de nivelul de la 31 decembrie 2016, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Titlurile de stat detin cea mai mare…

- In aceasta perioada au fost lansate apeluri de proiecte in valoare de 2,3 mld. euro (bani europeni) și au fost programate pentru lansare in urmatoarele trei luni alte apeluri in valoare de 2,4 mld. euro fonduri europene. "Mulțumesc miniștrilor din Guvernul Romaniei și reprezentanților Comisiei Europene…

- PSD a convocat sedinta Comitetului Executiv luni la sediul din partidului din Kiseleff pentru a transa situatia din partid. Presedintele Comisiei SRI, senatorul PSD Claudiu Manda, a solicitat convocarea urgenta a CExN al partidului, precizand ca o impune situatia din ultimele zile, la acest apel raliindu-se…

- CExN al PSD, convocat pentru luni. Dragnea ar putea cere demisia premierului PSD a convocat sedinta Comitetului Executiv Național luni, la sediul partidului din Kiseleff, pentru a transa situatia din partid, potrivit unor surse, mai multi membri social-democrati solicitand intrunirea CEx cat mai…

- Se incing spiritele in PSD! Rovana Plumb, fost ministru al Fondurilor Europene, plecata din Guvern la insistențele premierului Tudose dupa ce s-a aflat ca este vizata de la DNA in dosarul „Belina”, reacționeaza la scandalurile din PSD din ultimele zile. Mai exact, Plumb face apel la organizarea cat…

- Rovana Plumb, fost ministru al Fondurilor Europene, plecata din Guvern la insistențele premierului Tudose dupa ce s-a aflat ca este vizata de la DNA in dosarul „Belina”, reacționeaza la scandalurile din PSD din ultimele zile. Plumb face apel la organizarea cat mai rapida a unei ședințe a Comitetului…

- Vasile Șiman, fostul patron de la Sportul Studențesc, a vorbit cu GSP.ro despre faptul ca Dinamo trebuie sa-i plateasca fostului șef al Sportului un milion de euro in cazul in care Ionuț Șerban va pleca de la formația din Ștefan cel Mare sau va fi lasat liber de contract. - Domnule Șiman, va deranjeaza…

- Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional din Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE) a lansat luni trei apeluri de proiecte, in valoare totala de aproximativ 96,4 milioane euro, pentru cresterea eficientei energetice in iluminatul…

- Inalta Curte de Justitie de la Londra a inghetat activele detinute la nivel mondial de catre oligarhii ucraineni Igor Kolomoiski si Ghenadi Bogoliubov. Este vorba despre cel putin doua miliarde si jumatate de dolari, suma care ar recupera capitalul extras in 2014 de la PrivatBank, cea mai mare banca…

- Ministerul Sanatatii (MS) a anuntat ca urmeaza sa fie semnate contractele de achizitie pentru 14 echipamente Computer Tomograf (CT) si 24 aparate de Rezonanta Magnetica (RMN), care vor ajunge in spitalele unde nu exista astfel de dispozitive, fondurile fiind imprumutate de Banca Mondiala.…

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de aproximativ 39,008 miliarde de lei, la 30 noiembrie 2017, in crestere cu 26,95% fata de nivelul de la 30 noiembrie 2016, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Titlurile de stat detin cea mai mare…