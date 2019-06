Tragedie pe șosea. Un om a murit și trei au fost grav răniți

O persoană şi-a pierdut viaţa, iar alte trei au fost rănite în urma unui accident produs, sâmbătă, pe DJ 151. A fost implicat un un autoturism cu volan pe dreapta ... The post Tragedie pe șosea. Un om a murit și trei au fost grav răniți appeared first on Renaşterea bănăţeană… [citeste mai departe]