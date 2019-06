Premierul Viorica Dancila a precizat ca a cerut o ancheta in cazul fetitei de 8 ani din Baia de Arama care a fost data spre adoptie si care a fost preluata vineri de autoritati de la o asistenta maternala in urma unei hotarari judecatoresti, adaugand ca a solicitat si ca acestui copil sa i se acorde consiliere psihologica. "Am vorbit cu ministrul Muncii, cu ministrul Afacerilor Interne sa demareze o ancheta, sa vada ce s-a intamplat acolo. Sper ca si Inspectia Judiciara sa faca acest lucru. Este vorba de un copil, care are sentimente si cu sentimentele lui nu trebuie sa se joace nimeni. Inteleg…