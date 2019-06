Stiri pe aceeasi tema

- „Vreau sa fac o precizare. Imi respect foarte mult colegii, colegele, deputații și senatorii din Parlament, intotdeauna am susținut ca trebuie ca Parlamentul sa fie o instituție respectata. Nu mi-aș fi permis niciodata sa sfidez pe cineva din Parlament, dar nu am fost miercuri pentru ca nu am discutat…

- Premierul Viorica Dancila, mutumeste, intr-o postare pe Facebook, colegilor de partid si partenerilor de alianta pentru sustinerea aratata la motiunea de cenzura, iar celor din opozitie le transmite ca nu au reusit sa arate decat amatorism si lipsa de seriozitate si pregatire, indemnandu-i sa reflecteze…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, la finalul intalnirii cu deputații și senatorii PSD, ca in cazul moțiunii de cenzura cei de la PSD vor participa la dezbateri, dar nu vor vota.”Am discutat cu deputații și senatorii despre moțiunea de cenzura. Am convenit sa o tratam cu seriozitate, sa…

- Premierul Viorica Dancila se va intalni marti, la ora 11,00 cu edilul Capitalei, Gabriela Firea si primarii de sector, discutiile urmand sa se axeze pe bugetele primariilor. Intalnirea survine declaratiilor date de Gabriela Firea cu privire la falimentul nedeclarat in care se afla primariile.

- Premierul Viorica Dancila l-a primit, miercuri, pe ambasadorul Statelor Unite la București, Hans Klemm, la doua zile de la condamnarea lui Liviu Dragnea in dosarul angajarilor fictive. Potrivit Executivului, in cadrul discuției au fost abordate aspecte ale ultimelor evoluții de pe scena politica interna.…

- Premierul Viorica Dancila a convocat ministrii, la o discutie la Palatul Victoria. Intalnirea urmeaza sa aiba loc la ora 13:00. "Premierul i-a convocat pe ministrii din cabinetul sau pentru discutie, probabil despre continuarea guvernarii. Nu este o sedinta", au declarat pentru Mediafax…

- Premierul Viorica Dancila spera sa ii convinga pe liderii social-democrati din Comitetul Executiv (CEX) sa nu accepte restructurarea guvernului, asa cum insista Liviu Dragnea, ci sa opteze pentru varianta remanierii. Tot azi, Viorica Dancila a anuntat ca va vota la reefrendumul pe Justitie declansat…

- Premierul Viorica Dancila și liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, discuta la aceasta ora cu Liviu Dragnea în biroul acestuia de la Parlament, susțin surse social-democrate pentru Hotnews.ro. Întâlnirea are loc în contextul în care se așteapta o decizie a președintelui…