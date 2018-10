Dancila, despre exercitiul "Seism 2018": Nu am emotii, am incredere in desfasurarea acestui exercitiu

Stiri pe aceeasi tema

- 12 autospeciale cu 100 de pompieri si paramedici SMURD ai ISU Galati au plecat spre Bucuresti in cadrul amplului exercitiu national de simulare a reactiei in urma unui cutremur. Sambata, incepand cu ora 9.00, s-a declansat exercitiul national „SEISM 2018” care consta in punerea in aplicare a Conceptiei…

- Prim-ministrul Viorica Dancila, prezenta sambata la Centrul National de Coordonare si Conducere a Interventiei de la Ciolpani, a declarat ca nu are emotii in ce priveste desfasurarea exercitiului national "Seism 2018" si a adaugat ca acesta va permite identificarea eventualelor probleme, in vederea…

- Centrul National de Coordonare si Conducere a Interventiei, la Ciolpani Foto: Arhiva. Potrivit scenariului de interventie în caz de cutrermur puternic, la Ciolpani urmeaza sa se activeze Centrul National de Coordonare si Conducere a Interventiei. Centrul National pentru pregatirea…

- Un amplu exercitiu de simulare a unui cutremur are loc la scara nationala. Conform scenariului, a avut loc un cutremur de 7,5 grade pe scara Richter, urmat de mai multe replici, anunta Departamentul pentru Situatii de Urgenta. UPDATE ora 10:50. Raed Arafat a facut mai multe precizari referitoare la…

- Ministerul Afacerilor Interne anunța, în aceasta dimineața, ca un exercițiu național intitulat "Seism 2018" a început la ora 9.00. Scenariul acestuia presupune ca s-a produs un cutremur cu magnitudinea de 7,5 pe scara Richter, care poate fi urmat de mai multe replici. Exercițiul national…

- Incepand cu ora 9.00 s-a declanșat exercițiul national „SEISM 2018” care consta in punerea in aplicarea a Concepției naționale de raspuns post-seism. Conform scenariului, a avut loc un cutremur de 7.5 grade pe scara Richter, care poate fi urmat de mai multe replici. Au fost alertate toate unitațile…

- Incepand cu ora 9.00 s a declansat exercitiul national "SEISM 2018" care consta in punerea in aplicarea a Conceptiei nationale de raspuns post seism.Conform scenariului, a avut loc un cutremur de 7.5 grade pe scara Richter, care poate fi urmat de mai multe replici.Au fost alertate toate unitatile subordonate…

- Incepand cu ora 9.00, s-a declanșat exercițiul national „SEISM 2018”, care consta in punerea in aplicarea a Concepției naționale de raspuns post-seism. Conform scenariului, a avut loc un cutremur de 7.5 grade pe scara Richter, care poate fi urmat de mai multe replici. Au fost alertate toate unitațile…