Premierul Viorica Dancila spune ca probabil au fost mai multe greșeli în perioada în care formațiunea pe care acum o conduce interimar a luat decizii cu privire la excluderea unor membri. Luni, social democrații vor decide data congresului în care se va vota noua conducere, potrivit Mediafax.

"Nu aș vrea sa fiu acum un judecator daca au avut sau nu dreptate. Dupa cum știți m-am opus atunci când s-a propus schimbarea lui Paul Stanescu ca vicepremier și ministru al Dezvoltarii și consider ca am procedat corect. Nu am fost de acord cu opinia sa îi excludem din…