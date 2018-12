Stiri pe aceeasi tema

- Seful Guvernului a declarat, intr-o emisiune la Romania TV, ca are o relatie buna atat cu liderul PSD, cat si cu liderul ALDE, precizand ca nu este premier "in nume personal". "Cu domnul Dragnea am o relatie buna din mai multe puncte de vedere. Noi suntem un guvern politic. Suntem sustinuti…

- Premierul Romaniei,Viorica Dancila, declarații incendiare, in aceasta seara, la Romania TV. Viorica Dancila a vorbit despre relația ei cu liderul PSD, Liviu Dragnea, și cu liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu."Am o relație cu președintele partidului e normal sa am o relație buna, cum este…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a transmis, sambata, un mesaj, la 29 de ani de la Revolutia Romana din 1989, el vorbind despre „abuzurile care nu isi mai au locul si nu mai pot fi tolerate”. Si premierul Viorica Dancila a transmis un mesaj, despre Victoria Revolutiei. „Ziua de 22 Decembrie este inchinata…

- Liderul deputaților PNL, Raluca Turcan, a declarat miercuri, la Parlament, ca Liviu Dragnea a invocat „principiul subsidiaritații” intr-o discuție cu oficialii PE, in timp ce Calin Popescu Tariceanu a spus ca susține un parteneriat pe legile justiției.„Intalnirea cu dl Tajani a fost o buna…

- Liderii ALDE nu exclud varianta iesirii de la guvernare, anunta Romania TV. Mai exact, in partidul lui Calin Popescu Tariceanu sunt membri care incearca sa-l convinga pe acesta sa rupa coalitia de guvernare. Sursele citate de Romania TV sustin ca cei de la ALDE nu vor sa-si mai asume greselile pe…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat joi, la Parlament, despre afirmația lui Calin Popescu Tariceanu ca Romania nu este pregatita sa preia președinția rotativa a Consiliului UE, ca nu a citit tot ce a scris liderul Senatului, dar ca știe de la prim-ministru ca Guvernul este „foarte pregatit”.„Nu…

- ”Sunt convins ca este animata de foarte bune intentii. Cred ca ce spune are mai mult decat un sambure de adevar, pentru ca si Corina Cretu, Comisia Europeana, are fondurile care sunt alocate pentru acest exercitiu financiar, dar intr-adevar proiectele trebuie sa fie pregatite. Nu se pot da bani -…

- Nemulțumirile lui Liviu Dragnea fața de ministrul Justiției, Tudorel Toader, raman motiv de tensiune in Coaliție. Liderul PSD, Liviu Dragnea, insista ca Toader ocupa in Guvern un loc al PSD, precizand ca i-a spus asta și șefului ALDE, Calin Popescu Tariceanu, cel care l-a propus pe actualul ministru…