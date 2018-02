Dancila, despre Dragnea: Intotdeauna presedintele partidului a candidat la presedintia Romaniei

Stiri pe aceeasi tema

- BREAKING NEWS Tragedie pe E60. Doi morți și patru raniți intr-un accident rutier Un accident deosebit de grav s-a inregistrat dupa-amiaza intre localitațile clujene Poieni și Ciucea. Drumul European nr. 60 este blocat de cateva ore, iar cozile de mașini se intind pe cațiva kilometri. "Am…

- NEWS ALERT Un taximetrist a accidentat mortal o batrana pe trecerea de pietoni, la aeroport Un taximetrist a accidentat mortal pe trecerea de pietoni o femeie de 61 de ani, pe strada Traian Vuia din municipiul Cluj-Napoca. Șoferii prezenți la fața locului susțin ca lovitura a…

- Dr. Quinn: Top alimente care ajuta la ameliorarea simptomelor asociate sindromului premenstrual Ești intr-o stare proasta. Ești umflata. Ai crampe. Acestea sunt “bucuriile” sindromului premenstrual. Firește ca poți apela la anumite medicamente care amelioreaza simptomele neplacute, dar, daca nu…

- Slabresti 5 kg in 3 zile. Dieta cu cartofi si iaurt Aceasta dieta rapida care dureaza doar 3 zile va ajuta sa slabiti pana la 5 kg. Meniu dieta rapida cu cartofi si iaurt: Ziua 1 Mic dejun: 1 cartof fiert, fara sare, 1 ceasca iaurt Pranz: 2 cartofi fierti, fara sare, 1 ceasca iaurt…

- LIVE. Cum facem profitabile la Cluj investiții aparent eșuate Invitat in emisiunea 1 la 1, de la ora 13:00, la Realitatea FM Cluj, Andrei Timofte, director general al Transilvania Construcții, Novis Plaza și Parcurilor Industriale Transilvania. Emisiunea poate fi urmarita LIVE, începând…

- Vreme de iarna la inceput de saptamana Saptamana debuteaza cu vreme rece, lapovita si ninsori in aproape toata tara. Meteorologii anunta temperaturi in scadere si precipitatii pe arii extinse. Iar zilele urmatoare vor continua in aceeasi tendinta din punct de vedere termic, spun specialistii. ,,În…

- Lista celor 10. Ei sunt miliardarii creati de bitcoin Pe 1 ianuarie 2017 valoarea unui bitcoin era de aproape 1.000 de dolari (997 de dolari, ca sa fiu mai exact); in decembrie 2017, a atins un maximum de aproape 20.000 de dolari. Aceasta crestere impresionanta a transformat foarte multi oameni in multimilionari.…

- Dieta de urgenta. Ce faci cand trebuie sa slabesti rapid? In timpul unei zile fara prea multa miscare, o femeie poate arde cam 40 g grasimi – deci, doar o parte din cat consuma. In mod obisnuit, mesele noastre contin in jur de 70 g grasimi pe zi (chiar si 120 g in weekend). Asta inseamna ca, zilnic,…

- Eurovision 2018. Scena din Salina Turda, gata pentru competiție FOTO Realizarea si transmiterea in direct a show-ului Eurovision de la o adancime de 90 de metri, reprezinta o premiera absoluta in istoria concursului muzical, mai multe televiziuni din strainatate dorind sa preia imaginile. Cea…

- Dieta de la Hollywood sau dieta cu grapefruit. Recomandari Dieta cu grapefruit reprezinta o arma simpla de ardere a grasimilor datorita cantitatii ridicate de betacaroten care ajuta la echilibrarea cantitati. La mic dejun: ½ grapefruit sau 1 cana cu suc de grapefruit neîndulcit…

- NEWS ALERT Primii artisti confirmati la Untold 2018 VIDEO Organizatorii Untold au anuntat primii artisti invitati la editia din 2018 a festivalului clujean, eveniment ce va avea loc intre 2-5 august. De acelasi autor Ei lucreaza pentru clujeni. Cine sunt cei mai harnici, cine sunt cei…

- Opera de Donizetti, prezentata in premiera la Cluj In "luna iubirii", Opera Naționala Romana din Cluj-Napoca (ONRC) va organiza premiera ”Elixirul dragostei”, de Gaetano Donizetti. "Sâmbata, 10 februarie, ora 18:30, descoperim capodopera plina de culoare și umor alaturi de distribuția internaționala…

- Dr. Quinn: Vrei sa ai o piele frumoasa și sanatoasa? In acest caz, exfolierea este obligatorie! Celulele tenului tau se nasc în hipoderm, apoi migreaza la suprafața acestuia pâna mor. Daca nu sunt îndepartate, acestea asfixiaza pielea, care devine terna și lipsita de suplețe;…

- Slabeste eficient cu dieata cu morcovi Dieta cu morcovi cunoaste foarte multe variante, insa toate au la baza pierderea in greutate prin consumul de morcovi. Înaintea micului dejun: un pahar cu apa în care ai amestecat o lingurita cu miere de albine si una cu otet de mere. Asteapta…

- Polonia este prima tara care a interzis cumparaturile duminica In traditia crestina, duminica este zi de odihna. Iar in Polonia, acest lucru a devenit lege. Presedintele Andrzej Duda a semnat legea care interzice cumparaturile in zilele de duminica. Conform actului normativ, începând…

- Alin Bondar: Este un meci de șase puncte și trebuie sa-l caștigam Tehnicianul echipei de handbal feminin, Universitatea Cluj, a prefațat meciul din etapa a 15-a a Ligii Florilor cu CS Rapid USL Metrou București. Antrenorul îndemna la seriozitate din partea elevelor sale și considera meciul…

- Actorul Mark Salling, cunoscut pentru rolul din serialul Glee, a murit la 35 de ani Actorul american Mark Salling, cunoscut pentru rolul interpretat in serialul Glee, a fost gasit mort langa locuinta sa din Los Angeles, a anuntat avocatul acestuia. „Pot confirma ca Mark Salling a încetat…

- BREAKING NEWS Al treilea guvern PSD-ALDE, investit de catre Parlament De acelasi autor Ministrul Mediului: Viitoarea taxa de mediu nu va fi una de prima inmatriculare Zanganit de catușe in Neamț. Presedintele Consiliului Județean, arestat preventiv pentru 30 de zile Dancila: Renuntam la Formularul…

- NEWS ALERT Dancila: Renuntam la Formularul 600 Parlamentarii au fost convocati, luni, in sesiune extraordinara, pentru a da votul de investitura guvernului Viorica Dancila. La sedinta comuna de plen si-au inregistrat prezenta 352 de parlamentari. Viorica Vasilica Dancila, premierul desemnat, a…

- Dr. Quinn: 11 alimente periculoase pentru sanatate, pe care oamenii le consuma mult prea des Foarte multe persoane se dovedesc slabe in fața tentațiilor, mai ales a celor culinare. Altele, în schimb, sunt neinformate și habar nu au ca anumite alimente pe care le consuma zilnic le pot face…

- A murit intoxicat cu fum Un barbat din Dej a murit, duminica, dupa ce in locuinta in care locuia a izbucnit un incendiu. "La primele ore ale dimineții, doua autospeciale, însoțite de un echipaj de prim ajutor SMURD, au intervenit pentru stingerea unui incendiu, la o locuința particulara…

- LIVE. Balul Operei, Opera Aperta si Gala UAD in 2018 Matei Miko, producator al unor evenimente de referinta (Balul Operei, Opera Aperta, Gala UAD, spectacole, concerte etc.), este invitatul emisiunii 1 la 1, de vineri, la Realitatea FM Cluj, moderata de jurnalista Anca Muresan. Emisiunea poate…

- “U” Cluj incepe returul Ligii Florilor pe teren propriu Echipa de handbal feminin va juca primul meci al parții a doua a campionatului impotriva formației CS Magura Cisnadie. "Studentele" vor întâlni unul dintre cei mai grei adversari din campionat, echipa clasata pe locul 4, cu 25…

- Dr. Quinn: Cinci greșeli frecvente care favorizeaza apariția și adancirea ridurilor din jurul ochilor Varsta la care apar primele riduri difera de la femeie la femeie. Exista cazuri când primele semne de îmbatrânire se instaleaza rapid, pe la 25 de ani, în timp ce norocoasele…

- "Podul groazei" din Turda are restricții de circulație. Se circula pe un singur sens In urma executarii expertizei tehnice la podul de pe Drumul Național nr. 1, la intrarea dinspre Alba Iulia in municipiul Turda, s-a dispus restricționarea circulației rutiere. În acest moment circulația…

- Termenul de depunere a declaratiei 600 se amana pentru 31 martie(surse economica.net) Noul termen de depunere a declaratiei 600, privind venitul asupra carora se vor declara si plati contributiile sociale si de sanatate pentru veniturile extrasalariale mai mari de 1.900 de lei pe luna, va fi amanat…

- Bonurile fiscale castigatoare pentru luna decembrie Bonurile fiscale emise in data de 30 decembrie cu o valoare de 325 lei, au fost desemnate castigatoare la extragerea Loteriei bonurilor fiscale de duminica. La aceasta extragere au participat bonurile fiscale emise în perioada 1 - 31 decembrie…

- Jennifer Aniston sau Angelina Jolie? Un actor de la Hollywood a dezvaluit cine saruta mai bine FOTO Invitat in emisiunea de pe postul american Bravo „Watch What Happens Live With Andy Cohen”, miercuri seara, Gerard Butler, care a jucat in filme alaturi de ambele actrite americane, a fost intrebat…

- Superalimentele. Ce mananca nutritionistii la fiecare masa „Superaliment” este denumirea populara a acelor alimente care au beneficii suplimentare, pe langa simpla functie de nutritie. Ele au concentratii mari din substante active benefice pentru corpul uman. Daca gustul nu este atragator de la…

- Inca o victorie pentru Simona Halep: s-a calificat in turul 3 la Australian Open Simona Halep s-a calificat in turul trei de la Australian Open, dupa ce a invins-o categoric pe Eugenie Bouchard. Numarul 1 WTA s-a impus in doua seturi, cu 6-2, 6-2. Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat,…

- Dieta cu orez crud: Scapi de 13 kilograme intr-o luna Dieta cu orez este una dintre cele mai purificatoare diete, deoarece orezul este folosit si in detoxifiere. Nutritionistii au creat aceasta dieta dupa nenumarate analize asupra obiceiurilor alimentare ale chinezilor, renumiti pentru longevitate.…

- Tragedie auto la Clujana. Soferul vinovat, retinut Politistii rutieri au dispus retinerea pentru 24 de ore a conducatorului auto implicat in accidentul rutier de pe strada Campul Painii, din Cluj-Napoca. In perioada urmatoare, cel in cauza va fi prezentat magistratilor pentru dispunerea altor masuri…

- LIVE | Ce surprize ne aduce 2018. Cat mai rezista Dragnea, cine urmeaza? Sociologul Ioan Hosu este invitatul de astazi al jurnalistului Mihai Moga, de la 13:00, la Realitatea FM Cluj. Emisiunea poate fi ascultata la Realitatea FM Cluj, pe fregventa 92,8 FM, si poate fi urmarita live pe pagina…

- Guvernul ajuta vaduvele și veteranii de razboi cu bani pentru plata chiriei și a caldurii Guvernul a aprobat prin Ordonanta de Urgenta un nou ajutor social. Este vorba despre o indemnizatie in valoare de 370 de lei lunar, care va fi acordata veteranilor si vaduvelor de razboi. Banii vor…

- Remanierea Guvernului, discutata pe 29 ianuarie, la urmatorul CEX al PSD Ecaterina Andronescu a declarat luni seara, la finalul sedintei conducerii PSD, ca premierul Mihai Tudose "va face o analiza si va veni in urmatorul CEX cu o propunere" privind remanierea guvernului. Conducerea PSD a decis…

- NEWS ALERT Intariri pentru play-off. Primele doua trasnferuri la CFR Cluj CFR Cluj a anuntat pe Facebook primele doua transferuri din aceasta iarna. George Tucudean si Valentin Costache au semnat cu echipa din Gruia. CFR Cluj a anunțat pe Facebook primele doua transferuri din aceasta iarna. Al…

- A "mers" la teatru cu masina. A doborat avizierul cu spectacole FOTO Un accident rutier a avut loc, in urma cu putin timp, in zona Teatrului National din Cluj-Napoca. O masina a urcat pe trotuar si a doborat avizierul cu spectacolele institutiei de cultura. Vom reveni cu detalii. …

- Doua s-au dus deja. Cat zile libere avem in 2018 In acest an vom avea mai mult de zece zile libere. Primele doua au fost 1 si 2 ianuarie. Zilele libere în 2018 sunt: 1 ianuarie, 2 ianuarie - Anul Nou 24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române 8 aprilie 2018…

- NEWS ALERT Accident spectaculos langa Cluj Accidentul a avut loc marti dimineata in comuna clujeana Gilau, pe drumul european Cluj - Oradea. "Accidentul s-a produs în jurul orei 7 si 24 de minute. Un conducator auto care se se deplasa pe ruta Cluj-Huedin, din cauza neadaptarii vitezei la…

- Euro de Craciun: cu 1 leu mai mult decat in urma cu 10 ani Cotatia oficiala afisata vineri de Banca Nationala a Romaniei (BNR), valabila si pentru zilele Craciunului 2017, este de 4,6401 lei/euro, nivel care nu a mai fost intalnit in perioadele de sarbatori de pana acum. Cotatia este cu doar un leu…

- NEWS ALERT Scandal al Aeroportul Cluj. Comisia CJ nu e lasata sa faca receptia pistei de decolare-aterizare O comisie a Consiliului Judetean (CJ) Cluj se afla, miercuri dimineata, la Aeroportul International Avram Iancu pentru a face receptia pistei de decolare-aterizare insa, de circa o ora, nu este…

- Dr. Quinn: Opt motive posibile pentru care nu reușești sa scapi de grasimea de pe abdomen Hai sa nu fim absurzi: daca nu ești model Victoria’s Secret, sau vreo cantareața care mizeaza pe atuurile ei fizice, ori o sportiva de performanța, iți poți permite luxul sa ai puțina grasime. Aceasta grasime protejeaza…

- Dr. Quinn: Sunteți o persoana stresata? Stiati ca anumite imagini va pot aduce starea de liniște de care aveți nevoie? Stresul este boala moderna, care afecteaza extrem de multa lume. În mod normal, am apela la o ora de yoga, la meditație, sau la o baie calda, pentru a ne recapata starea…

- Cu peste 100 km/h prin Floresti. Nu avea permis La data de 9 noiembrie, in jurul orei 00:30, polițiștii clujeni au depistat un conducator auto care rula pe DN1 E60, pe raza localitații Florești, cu viteza de 107 km/h. În urma verificarilor efectuate în bazele de date, s-a stabilit…

- Dr. Quinn: Plansul – benefic pentru sanatate, in anumite limite Afla de ce este bine ca uneori sa dai frau liber emoțiilor Plânsul, ca și râsul dealtfel, este o acțiune cât se poate de comuna, care poate fi declanșata de emoții diferite - tristețe, șoc, teama, stres, sau…

- Ingredientul care arde kilogramele dupa o masa copioasa Bineințeles, acest aliment nu poate ține locul sportului și al unei diete sanatoase, dar ajuta la arderea caloriilor dupa o masa copioasa. Mâncarea condimentata cu ardei iute nu reduce pofta de mâncare, dar ajuta la accelerarea…

- Foc impresionant de artificii de Ziua Naționala + aprinderea iluminatului festiv FOTO/VIDEO Zeci de mii de clujeni au participat la evenimentele organizate la Cluj-Napoca cu ocazia zilei de 1 Decembrie - Ziua Naționala a Romaniei: spectacol folcloric, concerte susținute de Andra și CARGO, aprinderea…

- Se deschide patinoarul din centrul Clujului si Mos Craciun se plimba cu tramvaiul Inceputul lunii decembrie vine cu vesti bune atat pentru cei mici, cat si pentru cei mari: se dechide patinoarul din cadrul Targului de Craciun si Mos Craciun se plimba cu tramvaiul. Asadar, de 1 Decembrie,…

- Minivacanta de 1 Decembrie: Ce birouri sunt deschise la Primarie Primaria Cluj-Napoca nu va avea program cu publicul in zilele de 30 noiembrie și 1 decembrie 2017. De asemenea, în intervalul menționat, Serviciul de Evidenta a persoanelor nu va asigura program cu publicul, nici preluari,…