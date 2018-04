Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a spus, marti, intrebata despre decescretizarea proctocoalelor intre Parchetul General si SRI, ca trebuie sa se ajunga “la un moment zero”, iar “pentru sanatatea societatii si pentru cresterea increderii in institutiile statului trebuie sa vedem tot ce se intampla”, transmite…

- „Niciunul din partidele politice nu a avut vreo pozitie publica, la nivel local, cu privire la Protocolul de colaborare semnat intre SRI și Ministerul Public. Oare ce i-a facut pe cei de la PSD, marii critici ai Ministerului Public și puterii judecatorești, susținatorii existenței „statului paralel”…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat, intr-o conferinta de presa la Arad, ca saluta acceptul SRI de a desecretiza protocolul incheiat in 2009 cu Parchetul General. In opinia sefului Senatului, a existat o "fratie nesanatoasa" intre procuratura si Serviciu care a incalcat democratia.

- Un fost membru al CSM susține ca protocolul incheiat intre Parchet și SRI arata lucruri ingrijoratoare, unul dintre acestea fiind extinderea echipelor operative formate dintre procurori si ofiteri.

- In acest moment, vorbim despre o „fratie nesanatoasa care a functionat importiva principiilor general acceptate de functionare a unei societatii democratice”. Așa a vorbit președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu despre grupul care a aprobat protocolul SRI-Parchet general, desecretizat vineri,…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a precizat, vineri, pe Facebook, ca aprecieaza desecretizarea protocolului din 2009 dintre SRI si Parchetul General. El a precizat ca va aprecia, insa, si continuarea desecretizarilor. “Apreciem desecretizarea Protocolului SRI – Parchetul General – adevarul trebuie…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat vineri ca apreciaza desecretizarea Protocolului dintre SRI si Parchetul General, precizand ca "adevarul trebuie sa iasa la suprafata". "Apreciem desecretizarea Protocolului SRI - Parchetul General - adevarul trebuie sa iasa la suprafata! Vom aprecia continuarea…

- Desecretizarea protocolului dintre SRI și Parchetul General vine ca o confirmare a ceea ce ALDE a spus in ultimii ani in privința existenței statului paralel, a polului de putere nedemocratic creat in jurul colaborarii dintre SRI și procuratura. Demersul SRI e unul important pentru sanatatea democrației…

- Deputatul USR Lucian Stanciu-Viziteu a anuntat vineri ca a solicitat CSM sa se pronunte asupra protocolului semnat intre Ministerul Public si SRI. "Am citit cu atentie protocolul semnat intre Ministerul Public si Serviciul Roman de Informatii si felicit cele doua institutii pentru transparenta de care…

- Ministerul Public a anuntat marti seara ca in urma analizei facute privind aspectele legale ale procedurii de descretizare a protocolului secret incheiat in 2009 intre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție și Serviciul Roman de...

- Claudiu Manda, seful Comisiei de Control SRI, a declarat marti ca a discutat din nou cu seful Serviciului Roman de Informatii, care este de acord cu desecretizarea protocolului incheiat de SRI cu Parchetul General, dar ca trebuie sa existe un accept si din partea acestei institutii.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, miercuri, ca a primit de la Ministerul Public protocoalele incheiate cu SRI si ca va fi parcursa procedura legala de desecretizare a documentelor."Am primit protocoalele de la Parchetul General. Am apreciat faptul ca dupa ce am cerut public…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat miercuri ca a primit protocoalele incheiate de Ministerul Public cu SRI si ca desecretizarea lor se va face potrivit legii. "Stiti din comunicatul Ministerului Public ca le-am primit. Eu chiar am apreciat faptul ca, dupa ce am cerut public, si alti reprezentanti…

- Presedintele Senatului si al ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat marti, intr-o conferinta de presa la Brasov, ca desecretizarea protocoalelor de colaborare incheiate de SRI si Parchete trebuie facuta 'fara multe fite si invarteli', el adaugand ca sunt 'povesti' argumentele ca tin de securitatea…

- Augustin Lazar, procurorul general, a declarat, marti, cu privire la solicitarea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de desecretizare a protocoalelor incheiate intre structurile de Parchet si Serviciul Roman de Informatii, ca Ministerul Public va face mai intai o analiza de legalitate, iar apoi va…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a declarat, marti, la CSM, ca se va face o analiza temeinica inainte de a decide sau nu desecretizarea protocoalelor incheiate de Ministerul Public cu SRI.

- Presedintele SRI, Eduard Hellvig, doreste desecretizarea unui protocol care a fost incheiat intre SRI si DNA. Anuntul a fost facut de presedintele Comisiei SRI din Parlament, Claudiu Manda, scrie Digi 24.Anuntul vine la cateva ore dupa ce ministrul Justitiei, Tudorel Toader, i a cerut procurorului general…

- Claudiu Manda, seful comisiei de control SRI, a declarat, la Parlament, ca l-a sunat Eduard Hellvig, directorul SRI, care i-a comunicat ca este de acord cu desecretizarea protocolului SRI-Ministerul Public.

- Liderul social democrat, Liviu Dragnea, a avut o reactie de ultim moment, dupa ce premierul Viorica Dancila, dar si ministrul Justitiei, au cerut desecretizarea protocoalelor DNA-SRI. Presedintele PSD spune ca sustine fara rezerve demersul si ca este de parere ca protocoalele cu pricina ar trebui…

- Ministrul Justitiei solicita desecretizarea unor protocoale Tudorel Toader Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, i-a solicitat procurorului general, Augustin Lazar sa comunice daca si câte protocoale secrete au fost încheiate între Ministerul Public, Directia Nationala Anticoruptie…

- La doar cateva zile de cand premierul solicita desecretizarea protocoalelor incheiate intre Serviciul Roman de Informatii si alte institutii ale statului, s-a aflat ca ministrul Justitiei formuleaza o solicitare in acest sens, adresata procurorului general Lazar, vizand concret desecretizarea protocoalelor…

- Tudorel Toader va cere luni desecretizarea protocoalelor dintre Ministerul Public-DNA și SRI. Anunțul a fost facut de ministrul Justiției inca de vineri. “Voi vedea care va fi solicitarea doamnei prim-ministru si, daca nu acopera si solicitarea catre Ministerul Public, in limitele competentelor mele…

- Traian Basescu solicita desecretizarera protocoalelor semnate de SRI, considerand ca avand in vedere presiunea publica, trebuie asumat acest risc. Senatorul PMP Traian Basescu considera ca protocoalele semnate de SRI trebuiesc desecretizate, data fiind presiunea publica, precizand ca CSAT nu are ce…

- Premierul Viorica Dancila a cerut vineri desecretizarea protocoalelor secrete de colaborare intocmite de SRI cu diverse institutii. De asemenea, Tudorel Toader a anuntat la randul sau ca va cere luni ca Ministerul Public si DNA sa faca aceleasi lucruri privind protocoalele incheiate cu serviciul secret.

- Șeful Comisiei de Control al SRI, Claudiu Manda, a reacționat la solicitarea Guvernului Dancila, precizand intr-o intervenție telefonica la Antena 3 ca desecretizarea protocolului dintre SRI și Ministerul Public „se poate face și in doua zile”. „In primul rand, aș dori sa precizez ca este…

- Liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, sustine ca „luarea de atitudine” a premierului si a ministrului Justitiei, care au cerut desecretizarea protocoalelor incheiate intre SRI si Ministerul Public, este „foarte sanatoasa si corecta din punct de vedere politic si juridic", iar desecretizarea trebuie…

- Se are in vedere interesul public privind clarificarea unor chestiuni extrem de importante pentru functionarea Romaniei ca stat democratic in care functioneaza separatia puterilor in stat, precum si pozitia oficiala exprimata astazi de Administratia Prezidentiala, a anuntat Guvernul.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, vineri seara, la Antena 3, ca luni dimineata va cere Ministerului Public desecretizarea protocolului cu Serviciul Roman de Informatii, daca solicitarea formulata in acest sens de catre premierul Viorica Dancila nu se refera explicit si la protocolul SRI…

- Premierul Viorica Dancila solicita desecretizarea protocolalelor incheiate intre SRI si alte institutii ale statului, “avand in vedere interesul public privind clarificarea unor chestiuni extrem de importante pentru functionarea Romaniei ca stat democratic in care functioneaza separatia puterilor in…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat vineri ca, in cazul in care premierul Viorica Dancila nu va cere desecretizarea protocoalelor intre SRI si alte institutii ale statului, atunci va solicita el Ministerului Public si DNA desecretizarea protocoalelor, luni, la prima ora. "Daca…

- Presedintele Comisiei de control a SRI, Claudiu Manda, a declarat vineri, pentru mediafax.ro, ca membrii comisiei vor discuta in urmatoarea sedinta daca vor cere SRI desecretizarea protocolului denuntat dintre Serviciu si Parchetul General, adaugand ca are nevoie de acesta numai pentru raport.

- Presedintele Comisiei de control a SRI, Claudiu Manda, a declarat vineri, pentru MEDIAFAX, ca membrii comisiei vor discuta in urmatoarea sedinta daca vor cere SRI desecretizarea protocolului denuntat dintre Serviciu si Parchetul General, adaugand ca are nevoie de acesta numai pentru raport.

