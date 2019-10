Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreședintele ALDE Florica Ica Calota a declarat ca Grațiela Gavrilescu „se face ras in ultimul hal”, cand spune ca nu a fost denunțat protocolul cu PSD, in condițiile in care a votat pe 26 august ieșirea ALDE de la guvernare.Citește și: Radu Tudor, tablou de COȘMAR, dupa masurile luate…

- Premierul Viorica Dancila spune ca a avut discutii cu parlamentari ALDE si ca acestia aveau indoieli legate de aceasta ruptura de Partidul Social Democrat, afirmand ca s-ar bucura daca partenerii social-democratilor la guvernare timp de doi ani si jumatate s-ar intoarce. Dancila a precizat ca, daca…

- Billel Omrani a inscris doua goluri in meciul retur contra lui Celtic (4-3), iar scotsienii au pus pe masa 3 milioane de lire sterline, aproximativ 3,3 milioane de euro pentru CFR Cluj. Conform GSP, fotbalistul ar urma sa semneze an aceasta saptamana, stadiul negocierilor fiind unul extrem de avansat.…

- Ne vom duce misiunea pana la capat : o Romanie in care sa indraznim sa credem! Acum 3 ani, am preluat o Romanie trista, dezbinata, care nu aparținea romanilor. Am preluat o Romanie a inechitaților salariale, a umilirii batranilor și tinerilor, a injustiției și subdezvoltarii. Am preluat o Romanie…

- Premierul Viorica Dancila discuta, luni, de la ora 10:00, cu Calin Popescu Tariceanu daca ALDE ramane la guvernare. Ulterior, ALDE va decide in ședința de la ora 16:00 daca face alianța cu Pro Romania, conform Mediafax.Ședința de coaliție are loc la ora 10:00. Viorica Dancila a anunțat ca…

- Premierul Viorica Dancila susține ca cifrele publicate de INS și Eurostat arata o creștere economica de 4,8% pentru Romania și susține ca este rezultatul programului de guvernare al PSD.”Vin in continuare vești bune din domeniul economic. Cifrele publicate de INS și Eurostat arata ca Romania…

- Premierul Viorica Dancila, presedintele PSD, a declarat miercuri, la Falticeni ca social-democratii nu doresc ca ALDE sa iasa de la guvernare, pentru ca Romania are nevoie de stabilitate. ''Noi nu ne dorim sa iasa ALDE de la guvernare. N-am dorit niciodata acest lucru, dar optiunea este a…