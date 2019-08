Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Prezidentiala a precizat, joi, in replica la pozitia Consiliului Superior al Magistraturii in legatura cu Dana Girbovan, ca seful statului ''nu a justificat respingerea propunerii in functia de ministru al Justitiei a judecatorului Dana-Cristina Girbovan, ci a cetateanului roman…

- Dana Girbovan, care inainte Sectiei de judecatori demisia sa din magistratura, fiind propusa de Viorica Dancila pentru postul de ministru al Justitiei in locul Anei Birchall, anunta ca isi retrage demisia din magistratura.

- Dana Girbovan și-a dat demisia de la Curtea de Apel Cluj pentru a ocupa funcția de ministru al Justiției. Demisia a fost acceptata de judecatorii de la CSM și inaintata președintelui Klaus Iohannis.”Azi, 26 august 2019, la ora 9.00, am inregistrat la Sectia pentru judecatori a CSM solicitarea de a se…

- Dana Girbovan susține, intr-un mesaj postat pe Facebook, ca atunci cand a primit propunerea de a ocupa funcția de ministru al Justiției, avea deja in minte o serie de soluții la problemele sistemului judiciar, cu care s-a confruntat in cei 19 ani de experiența ca judecator și ca membru și lider de asociație…

- Fostul membru CSM, Adrian Toni Neacșu, apreciaza ca președintele Klaus Iohannis nu va putea respinge propunerea numirii Danei Girbovan in funcția de ministru pe motive de nelegalitate, ci din motive politice. Neacșu spune ca cei care o contesta pe Girbovan vor inlaturarea cu totul a magistratului.MOTTO:…

- Propusa pentru funcția de ministru al Justiției, Dana Girbovan, și-a anunțat cele ”12 obiective in scopul sporirii eficientei justitiei si intaririi independentei acesteia”.EXCLUSIV Mișcare interesanta. Mircea Diaconu la un pas sa intre in cursa prezidențiala ”12 obiective in scopul…

- Premierul Viorica Dancila și-ar dori schimbarea ministrului Justiției. Surse politice au declarat ca judecatoarea Dana Girbovan a fost propusa pentru a prelua portofoliul de la Ana Birchall. Tag-uri Nume: Ana Birchall Justitie Comunicat de presa

- Premierul Viorica Dancila și-ar dori schimbarea ministrului Justiției. Surse politice au declarat pentru STIRIPESURSE.RO ca judecatoarea Dana Girbovan a fost propusa pentru a prelua portofoliul de la Ana Birchall.