Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat, marti, la Parlament, ca este ”un pic uimita” de comunicatul Presedintiei de la intalnirea de la Cotroceni, afirmand ca ”lucrurile nu au stat asa cum este in comunicat” si cerand presedintelui Klaus Iohannis sa publice stenogramele intalnirii. “Sincer,…

- "Presedintele a facut ceea ce trebuia sa faca, si anume sa atraga atentia asupra disfunctionalitatilor majore care sunt provocate de legislatia salarizarii in domeniul public si de bulversarea fiscala introdusa prin Ordonanta 79, Ordonanta 4 privind supraimpozitarea contractelor part-time, Ordonanta…

- K. Iohannis spune ca puterea de cumparare ar putea sa scada in Romania Klaus Iohannis, presedintele României. Foto: presidency.ro Pe fondul unor politici fiscal-bugetare imprudente si necorelate cu dinamica economica de ansamblu, exista riscul ca puterea de cumparare a românilor…

- Porivit Ministrului Muncii, Olguta Vasilescu, Admnistatia Prezidentiala nu a transmis, dupa intalnirea de la Cotroceni, ce s-a discutat la intrunirea de marti.„Eu cred ca acel comunicat a fost facut inainte, pentru ca nu contine ce s-a discutat (...) Cu acest subiect al salarizarii, presedintele…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, marti, ca intalnirea de marti convocata de presedintele Klaus Iohannis pe tema Legii salarizarii ar fi avut scopul de „deturnare a atentiei publice” de la scandalul momentului, privind desecretizarea protocolului dintre SRI si Parchetul General.…

- "Va pot spune ca, din punct de vedere constitutional, presedintele a procedat absolut corect. In Constitutie are dreptul sa cheme Guvernul la consultari sau sa se duca in sedinta de Guvern. A preferat varianta chemarii Guvernului la consultari pe o chestiune punctuala. Cred ca a procedat foarte bine,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Taricanu, a comentat, marti, declaratiile presedintelui Klaus Iohannis privind situatia economica, explicand ca, daca acesta vrea sa se informeze, sa discute cu membrii Guvernului. Tariceanu spune ca majorarea salariilor si pensiilor a dus la cresterea…

- Fostul presedinte Traian Basescu, liderul PMP, a declarat, marti, ca presedintele Klaus Iohannis a procedat corect, constitutional, cand le-a chemat la consultari pe premierul Viorica Dancila si pe ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu. „Va pot spune ca din punct de vedere constitutional,…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a intalnit marti, la Palatul Cotroceni, cu premierul si cu ministrul Muncii pentru discutii privind efectele aplicarii legislatiei referitoare la salarizarea bugetarilor. “Am dorit, asa cum am convenit impreuna, sa avem o discutie pe tema salarizarii fiindca lucrurile au…

- Dupa intalnirea cu președintele Klaus Iohannis, ministrul Muncii, Olguța Vasilescu a anunțat ca principiul egalitații din noua Lege a salarizarii este reprezentat de faptul ca persoanele angajate in sistemul bugetar și care presteaza aceeași munca, indiferent de instituția in care o fac, și ne referim…

- Presedintele Romaniei i-a cerut premierului prudenta in domeniul economic Presedintele Klaus Iohannis la discutia cu premierul Viorica Dancila. Foto: presidency.ro. Presedintele Klaus Iohannis sustine ca, pe fondul unor politici fiscal-bugetare imprudente si necorelate…

- Presedintele Klaus Iohannis a atentionat Guvernul, in intalnirea cu premierul Viorica Dancila si cu ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, asupra faptului ca, dupa primele trei luni de aplicare, efectele noii legislatii privind salarizarea personalului platit din fonduri publice arata ca legea se afla…

- UPDATE Presedintele Klaus Iohannis s-a intalnit marti cu premierul Viorica Dancila si ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, context in care a atentionat Executivul ca efectele legislatiei salarizarii bugetarilor arata ca legea se afla in contradictie cu principiile egalitatii si predictibilitatii.…

- „Cred ca daca presedintele doreste sa se informeze si sa aiba o discutie cu membrii Cabinetului, cu primul-ministru, sigur ca acest lucru poate fi considerat ceva foarte util. (...) Nu vreau sa fac polemica cu presedintele. De principiu, in conditiile majorarii consistente a salariilor si pensiilor…

- Presedintele Klaus Iohannis a atentionat Guvernul, in intalnirea cu premierul Viorica Dancila si cu ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, asupra faptului ca, dupa primele trei luni de aplicare, efectele noii legislatii privind salarizarea personalului platit din fonduri publice arata ca legea se afla…

- Conform unui comunicat al Administratiei prezidentiale, intalnirea cu premierul si ministrul Muncii a avut loc la solicitarea presedintelui Klaus Iohannis de a discuta, la finalul primului trimestru, efectele aplicarii legislatiei privind salarizarea din sistemul bugetar din perspectiva principiilor…

- Presedintele Klaus Iohannis le-a convocat la Cotroceni pe premierul Viorica Dancila si ministrul Muncii Lia Vasilescu. Intalnirea a inceput la ora 12 si s-a incheiat dupa mai putin de o ora. Presedintele Klaus Iohannis le-a spus celor doua, la inceputul intalnirii, ca exista nemultumiri din partea salariatilor…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, s-a intalnit marti, 3 aprilie a.c., la Palatul Cotroceni, cu Viorica Dancila, prim-ministru, si cu Lia Olguta Vasilescu, ministrul Muncii si Justitiei Sociale. Intalnirea a avut loc la solicitarea Presedintelui Klaus Iohannis de a discuta, la finalul primului trimestru,…

- Presedintele Klaus Iohannis a atentionat Guvernul, la intalnirea cu premierul Viorica Dancila si cu ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, asupra faptului ca, dupa primele trei luni de aplicare, efectele noii legislatii privind salarizarea personalului platit din fonduri publice arata ca legea se afla…

- Presedintele Klaus Iohannis a cerut socoteala premierului Viorica Dancila si minisrului Muncii, Olguta Vasilescu, asupra efectelor negative pe care legea salarizarii le are inca asupra angajatilor, desi a trecut un trimestru de cand reforma fiscala a intrat in vigoare.

- Presedintele Klaus Iohannis s-a intalnit marti cu premierul Viorica Dancila si ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, context in care a atentionat Executivul ca efectele legislatiei salarizarii bugetarilor se afla in contradictie cu principiile egalitatii si predictibilitatii si solicitat prudenta…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a intalnit marti cu premierul Viorica Dancila si ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, context in care a atentionat Executivul ca efectele legislatiei salarizarii bugetarilor se afla in contradictie cu principiile egalitatii si predictibilitatii si solicitat prudenta…

- Intalnirea presedintelui Klaus Iohannis cu premierul Viorica Dancila si cu ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a inceput, la aceasta ora, la Palatul Victoria. Viorica Dancila afirma ca discutiile cu seful statului vor avea ca tema salarizarea si bugetul. UPDATE 14:04 Iohannis: Legea salarizarii,…

- Klaus Iohannis transmite un mesaj dur Guvernului pe tema salariilor romanilor. Maririle de salariu sunt aproape inexistente, ca urmare a trecerii contributiilor de la angajator la angajat. Mai mult, chiar si aceasta crestere mica este anulata de intensificarea inflației, care a ajuns la 4,7%…

- Semnal dur de la Presedintele Klaus Iohannis! Seful statului a atentionat Guvernul, in intalnirea cu premierul Viorica Dancila si cu ministrul Muncii, Olguta Vasilescu.Citeste si: Lovitura GREA! Judecatorii CCR au DECIS: Comisia SPP, NECONSTITUTIONALA / UPDATE "Președintele Romaniei…

- Presedintele Klaus Iohannis a cerut socoteala premierului Viorica Dancila si minisrului Muncii, Olguta Vasilescu, asupra efectelor negative pe care legea salarizarii le are inca asupra angajatilor, desi a trecut un trimestru de cand reforma fiscala a intrat in vigoare.

- UPDATE Presedintele Klaus Iohannis a solicitat, marti, premierului Viorica Dancila si ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, clarificari cu privire la legea salarizarii, aratand ca exista categorii de angajati nemultumiti si manifestari sindicale. "Am dorit, aşa cum am convenit împreună,…

- Presedintele Klaus Iohannis se intalneste astazi cu premierul Viorica Dancila si cu ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, pentru o discutie legata de aplicarea Legii salarizarii unitare si efectele sale. Intalnirea este programata la ora 12.00, la Palatul Cotroceni. Anuntul a fost facut…

- Presedintele Klaus Iohannis se intalnește marti, la ora 12.00, la Palatul Cotroceni cu premierul Viorica Dancila si cu ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, anunta Administratia Prezidentiala. Discuţia vizează efectele aplicării legislaţiei privind salarizarea bugetarilor. …

- Presedintele Klaus Iohannis se va intalni marti, la Palatul Cotroceni, cu premierul Viorica Dancila si cu ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, dupa cum a anuntat Administratia Prezidentiala. Discutia vizeaza efectele aplicarii legislatiei privind salarizarea bugetarilor. (Agerpres/FOTO arhiva ziare.com)

- Surse oficiale precizeaza ca discuțiile dintre șeful statului, premier și ministrul Muncii vizeaza Legea salarizarii, efectele acesteia și nemulțumirile exprimate public de diferite categorii sociale in ceea ce privește salarizarea. De asemenea, o alta tema de discuție ar putea fi legata de viitoarea…

- Presedintele Klaus Iohannis se va intalni marti la Palatul Cotroceni cu premierul Viorica Dancila si cu ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, anunta Administratia Prezidentiala. Discutia vizeaza efectele aplicarii legislatiei privind salarizarea bugetarilor. AGERPRES/(AS - autor: Florentina…

- Presedintele Klaus Iohannis se intalneste marti cu premierul Viorica Dancila si cu ministrul Muncii, Olguta Vasilescu.Intalnirea este programata la ora 12.00, la Palatul Cotroceni, anunța News.ro. Anuntul a fost facut de Administratia prezidentiala. Discutia vizeaza efectele aplicarii…

- Președintele Iohannis urmeaza sa se intalneasca cu premierul Dancila și ministrul Muncii. Presedintele Klaus Iohannis se intalneste marti cu premierul Viorica Dancila si cu ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, titreaza News.ro. Intalnirea este programata la ora 12.00, la Palatul Cotroceni. Anuntul a…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe. Seful statului a semnat si decretul privind promulgarea Legii pentru ratificarea Conventiei dintre Romania si…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat luni decretul privind promulgarea Legii pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, a informat Administratia Prezidentiala, printr-un comunicat transmis AGERPRES. Plenul Camerei Deputatilor a adoptat pe 28 februarie proiectul de…

- Intalnire de grad zero astazi, la Cotroceni! Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a avut o discutie cu Prim-vicepreședintele Comisiei Europene,Frans Timmermans, responsabil pentru o mai buna legiferare, relatii interinstitutionale, statul de drept si Carta drepturilor fundamentale.Citeste…

- Guvernul va aproba joi proiectul de ordonanta de urgenta privind reglementarea unor masuri in domeniul Sanatatii care se refera la concediile medicale, inclusiv maternale, a anuntat premierul Viorica Dancila. "Da, va fi ordonanta legata si de concediile medicale, pentru ca am cautat sa avem cele mai…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca s-a intalnit joi cu premierul Viorica Dancila si cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, și ca le-a transmis nemultumirea privind noul scandal legat de Justiție. „Am primit pe doamna prim-ministru Dancila si pe domnul presedinte Dragnea…

- Senatorul PNL Carmen Harau, prezenta in platourile televiziunilor care dezbat scandalul zilei, aduce acuzații grave ministrului muncii, doamna Olguța Vasilescu, pentru autismul și aroganța de care a dat dovada atunci cand s-a dezbatut legea salarizarii in Parlament: „Zilele acestea avem dovada…

- Februarie este luna in care se incaseaza primele salarii modificate, asa cum prevede legea salarizarii. In timp ce unii bugetari se vor bucura de lefuri mai mari, exista si angajati ai statului care vor primi salarii mai mici. Olguța Vasilescu, ministrul Muncii, a venit cu clarificari…

- Guvernul va discuta, in sedinta de miercuri, o ordonanta de urgenta privind prorogarea unor termene prevazute in Legea 227/2015 privind Codul fiscal, care vizeaza Formularul 600. Luni, premierul Viorica Dăncilă anunţa, în plenul Parlamentului, că în această săptămână…

- Ce atribuții are un premier interimar. Fostul premier Mihai Tudose a renunțat la funcția de prim-ministru, iar președintele Klau Iohannis i-a acceptat demisia. Decizia a fost luata luni seara, dupa ce PSD a votat in ședința Comitetului Executiv din 15 ianuarie a votat pentru retragerea sprijinului politic.…

- Presedintele Klaus Iohannis a sesizat, joi, Curtea Constitutionala (CCR) in privinta Legii de modificare a Legii administratiei publice locale, ce instituie o noua procedura referitoare la validarea, ulterior constituirii consiliului local, a mandatelor de consilier local. Potrivit News.ro, seful statului…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis Curtii Constitutionale, joi, 11 ianuarie a.c., o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001. Va prezentam textul integral al cererii: Bucuresti, 11 ianuarie 2018 Domnului…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis, joi, Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) o sesizare de neconstitutionalitate asupra actului normativ pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, anunta Administratia Prezidentiala. Seful statului arata ca…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a trimis Curții Constituționale, joi, 11 ianuarie a.c., o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001. Va prezentam textul integral al cererii:Domnului…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis, luni, spre reexaminare Legea pentru aprobarea OUG nr. 38/2017 privind modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, ce vizeaza modalitatile prin care sportivii de performanta îsi pot desfasura activitatea, conditiile în…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, 5 ianuarie, Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului, prin care se infiinteaza Avocatul Copilului, care se va ocupa exclusiv de protectia drepturilor copilului. „Domeniul…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri Legea bugetului de stat și Legea bugetului asigurarilor sociale. Pe de alta parte, el a atacat dur Guvernul și Coaliția PSD – ALDE, semnaland mai multe „vulnerabilitați” in buget.