Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Ana Birchall, a cerut o ancheta in cazul procurorului de caz, care a bruscat ieri o fetita de 8 ani in localitatea Baia de Arama, județul Mehedinti. Scopul acțiunii a fost acela de a o lua din casa asistentului maternal si a o da spre adoptie unei familii de romani din SUA, dar…

- Ministrul Muncii Marius Budai a declarat sambata, referindu-se la cazul Sorinei, fetita din Mehedinti adoptata de o familie din SUA si luata in mod brutal de autoritati din casa celor la care se afla in plasament, ca a trimis un mesaj ambasadei SUA, cu dorinta de a avea o colaborare si a se asigura…

- "Pe mine ma intereseaza sa ma asigur ca fetita este bine si nu mai trece prin trauma prin care a trecut, de aceea am cerut o ancheta pentru a stabili exact ce s-a intamplat. Eu regret si imi cer eu scuze public pentru ca acea fetita a trebuit sa indure ce a indurat si sper sa nu se mai intample.…

- Premierul Viorica Dancila a asigurat opinia publica, sambata dimineața, despre cazul fetiței de opt ani, infiata de o familie din SUA și luata cu mascatii vineri din casa in care a fost crescuta de un asistent maternal, din Baia de Arama, județul Mehedinți, ca vor fi sancționați toți care vor fi…

- Zeci de localnici din Baia de Arama, judetul Mehedinti, au iesit in strada, vineri seara, pentru a protesta fata de modul in care s-au comportat autoritatile in cazul fetitei adoptate de o familie din SUA si cer anularea adoptiei.

- Sorina, o fetita de opt ani a fost luata cu mascatii, vineri dimineața, din casa in care a fost crescuta de un asistent maternal, din Baia de Arama, dupa ce copila a fost adoptata de o familie de romani stabiliți in America. Viorica Dancila spune ca situatia fetitei din Mehedinti…

- O fetita de opt ani a fost luata cu mascatii vineri din casa in care a fost crescuta de un asistent maternal, din Baia de Arama, judetul Mehedinti, dupa ce a fost infiata de o familie din America. Un procuror din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Craiova a dispus, vineri, efectuarea unei…

- Senatorul USR Vlad Alexandrescu cere Autoritatii Nationale de Protectia Copilului si Avocatului Copilului sa faca ancheta in cazul adoptiei fetitei de 8 ani din localitatea Baia de Arama, judetul Mehedinti, luata de politisti de la asistentul maternal care a crescut-o de la un an. Fetita de 8 ani…