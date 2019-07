Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Executiv (CEX) al PSD se reuneste luni pentru a discuta remanierea guvernamentala. Ministrul de Interne, Carmen Dan, a demisionat inainte sa fie demisa e Viorica Dancila. In locul sau va fi instalat senatorul Nicolae Moga, apropiat al tandemului Radu Mazare – Nicusor Constantinescu, ambii…

- Președintele PSD și premier, Viorica Dancila, a inceput un veritabil turneu prezidențial prin organizațiile PSD. In acest weekend, Dancila va merge la Calarași, Ialomița și mai ales la Teleorman, fiind prima vizita in județ, dupa arestara lui Liviu Dragnea.Citește și: SONDAJ CURS - Clasamentul…

- Liviu Dragnea a anuntat, duminica seara, ca partidul a mai trecut prin asemenea perioade grele, si i-a cerut premierului Viorica Dancila sa nu isi depuna mandatul de premier. "Nu trebuie cedata guvernarea", a spus liderul PSD, vizibil nervos. "Votul de astazi, vorbim despre exit-poll-uri, nu sunt niste…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, ca social-democratii nu au de gand sa schimbe premierul, sustinand ca Viorica Dancila poate sa ramana in functie pana in 2020 "daca isi face treaba", informeaza Agerpres.Citește și: Rareș Bogdan, scenariu EXPLOZIV: PSD va anunța suspendarea…

- Liviu Dragnea a raspuns razand ”voi vota” cand a fost intrebat miercuri de ziariști daca va vota la referendumumul pe justiție de duminica. ”PSD mereu a spus ca susține intrebarile la referendum”, a mai spus liderul PSD. Intrebat despre posibilul anunț al candidaturii la prezidențiale, Dragnea a declarat:…

- "Eu ma astept ca fiecare sa nu uite de ce au fost pusi unde au fost pusi. Eu am relatii personale cu femeia pe care o iubesc. Nu discut despre relatii personale. O sa analizam dupa alegeri, pentru ca nu sta nimeni sa vada asta. E un sfat pentru oricine: sa nu uite pentru ce a fost pus acolo. A fost…

- Toaletele instalate de Primaria Galați in ultima perioada și racordate la apa inaintea mitingului PSD din orașul de pe Dunare nu funcționeaza in ziua in care mii de susținatori al social-democraților sunt așteptați in zona. Primaria Galati a racordat la apa si canalizare 23 dintre cele 40 de toalete…

- "In coalitie, la noi in partid, am sustinut aproape toti ca cea mai eficienta procedura este remanierea prin Parlament, prin schimbarea structurii Guvernului si erau mai multe variante de schimbare a structurii Guvernului, nu ceva spectaculos, ceea ce ar fi facut ca, teoretic, Iohannis sa nu mai…