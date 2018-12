Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a afirmat ca a fost intrebata "mai mult dintre ambasadori" despre amnistie si gratiere, dar ceea ce sustineau ei erau "dezinformari" si "stiri false", iar prim-ministrul le-a raspuns ca nu are inca un proiect in acest sens. "Au existat discutii legate de acest aspect, m-au…

- Premierul Viorica Dancila a declarat in Ediție Speciala de la Antena 3 ca sunt multe dezinformari legate de amnistie și grațiere. „Da, au existat discutii legate de acest aspect, m-au intrebat daca dau...

- Premierul Viorica Dancila a afirmat, joi, intr-o discuție informala cu jurnaliștii acreditați la Palatul Victoria ca nu va accepta o ordonanța de guvern pe amnistie și grațiere daca nu e asumata de ministrul Justiției.

- ​Premierul Viorica Dancila a declarat, intr-o discuție informala joi cu presa, ca nu a vazut pana in prezent un proiect de ordonanța de urgența pentru amnistie și grațiere, insa nu va accepta un astfel de act normativ daca nu este asumat de ministrul Justiției și bine analizat de șeful Guvernului.

- Liderii PSD se reunesc duminica in doua sedinte – una a Comitetului Executiv (CEX), iar alta a Consiliului National – extem de importante nu doar pentru partid, ci si pentru Romania ca stat de drept. PSD va decide daca Guvernul va adopta ordonanta de urgenta pe amnistie si gratiere, care l-ar salva…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat vineri, la finalul unei intalniri la Palatul Victoria cu premierul Viorica Dancila si cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, ca cei doi oficiali guvernamentali i-au dat asigurari ca "nu intentioneaza si nu...

- Premierul Viorica Dancila și ministrul Justiției, Tudorel Toader, ar fi spus vineri, la Palatul Victoria, la intrevederea cu delegația USR, ca deocamdata nu se va da OUG pe amnistie și grațiere.„Dancila a spus ca nu intentioneaza in acest moment o astfel de ordonanta”, a relatat liderul USR,…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca nu are pe masa un act normativ privitor la amnistie si gratiere si nu a discutat cu nimeni despre acest subiect. "Nu am avut nicio discutie. Am vazut opiniile colegilor din PSD, fiecare e liber sa-si spuna opinia, eu nu am avut nicio discutie…