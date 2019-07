Stiri pe aceeasi tema

- Dan Barna va fi candidatul comun al USR si PLUS pentru prezidentialele din toamna, s-a stabilit in urma negocierilor intre cele doua formatiuni, potrivit unor surse participanete la negocieri Dacian Ciolos va fi propunerea e premier al aliantei in cazul in care formatiunile ajung la guvernare. Ulterior,…

- Liderii USR si PLUS, Dan Barna si Dacian Ciolos, lanseaza proiectul „Romania Unita”, un acord de colaborare pentru pregatirea unei guvernari responsabile pentru Romania in 2020, adresat fortelor de buna credinta din societate – politice, academice si societatea civila.

- "Se discuta foarte mult pe tema asta. Și este foarte important: vreo 2 milioane de romani din diaspora nu pot vota, la care se adauga 1 milion de romani din țara care au domiciliul in alt loc decat unde traiesc (și nu pot vota la parlamentare și locale cu modelul actual). Pana nu se rezolva problema…

- Parlamentul Republicii Moldova este singura autoritate care decide cand vor fi alegeri locale. Cel puțin asta este reacția liderului Platformei Demnitate și Adevar, Andrei Nastase, dupa ce președintele Igor Dodon a declarat in cadrul unei emisiuni ca el va numi cand vor organizate alegeri locale atata…

- Alianta 2020 USR-PLUS va avea candidati comuni la toate alegerile viitoare, a afirmat, luni, presedintele USR, Dan Barna, mentionand ca pentru desemnarea candidatului la prezidentiale toate optiunile sunt deschise. "Alianta va avea candidati comuni la toate ciclurile electorale: si la…

- Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) renunța sa mai sprijine "ACUM" si va participa in calitate de concurent electoral la viitoarele scrutine, fie ca e vorba de alegeri locale sau parlamentare anticipate.

- Prim-ministrul Viorica Dancila l-a felicitat pe omologul spaniol Pedro Sanchez pentru succesul obținut de catre partidul sau, Partidul Socialist Muncitoresc Spaniol (PSOE), in urma alegerilor parlamentare anticipate care au avut loc pe 28 aprilie 2019, se arata intr-un comunicat de presa al Guvernului."In…