- Premierul Viorica Dancila a declarat intr-un interviu difuzat duminica seara la un post de televiziune ca si-ar dori ca 2019 sa fie un an al investitiilor. ‘As merge pe doua segmente foarte importante. In plan intern, pentru mine, un an bun inseamna sa pun in aplicare programul de guvernare si voi face…

- Premierul Viorica Dancila a declarat duminica, la Antena 3, ca mai multi dintre ambasadori au intrebat-o despre amnistie si gratiere si ca multe dintre aceste intrebar erau dezinformari, ea precizand ca a spus ca nu area inca un proiect. Dancila a adaugat ca nu a discutat inca cu ministrul Justitiei…

- „Va voi adresa, cu celeritate, invitația de a participa la ședința de Guvern, daca voi considera necesara participarea dumneavoastra” Premierul Viorica Dancila a transmis in cursul zilei de astazi președintelui Romaniei, Klaus Werner Iohannis, urmatoarea scrisoare: ”Domnului Klaus Werner Iohannis, …

- Premierul Viorica Dancila prezinta, miercuri, in Parlament, Programul de lucru al Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, legislativul urmand sa adopte o declaratie in legatura cu presedintia Consiliului.Primul punct de pe ordinea de zi a sedintei comune a Camerei Deputatilor…

- Premierul Viorica Dancila a declarat marti ca Romania este pregatita sa preia Presedintia rotativa a Consiliului Uniunii Europene (UE) si ca ii va convinge de acest lucru pe presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, si pe membrii Colegiului Comisarilor. "In perioada de pregatire…

- Premierul Viorica Dancila incepe, marti, o vizita de lucru de doua zile la Bruxelles. Discutiile de la Comisia Europeana au loc in contextul preluarii de catre Romania, incepand cu 1 ianuarie 2019, a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene. Prim-ministrul va participa la reuniunea comuna a Guvernului…

- Premierul Viorica Dancila va efectua marti si miercuri o vizita de lucru la Bruxelles. Potrivit unui comunicat al Guvernului, prim-ministrul va participa la reuniunea comuna a Guvernului Romaniei si a...

- Premierul Viorica Dancila a declarat sambata, intr-un interviu la TVR, ca preluarea președinției Consiliului UE este un examen pentru Romania, iar pentru o nota mare e nevoie de consens intre partide, iar unii politicieni sa treaca "dincolo de interesul personal". Premierul a continuat prin a spune…