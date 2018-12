Premierul Viorica Dancila afirma ca nu stie daca ar lua decizia acuzarii presedintelui de inalta tradare, daca o astfel de hotarare ar sta in semnatura sa, intrucat si ea s-a confruntat cu o asemenea acuzatie, dar sustine ca ar trebui o analiza in acest sens pentru a stabili ceea ce este si ceea ce nu este "in interesul Romaniei" din actiunile sefului statului.



"Anumite lucruri pe care le-a facut presedintele (...) nu sunt bune pentru Romania. Am sa dau un exemplu (...): faptul ca atata timp cat nu am avut doi ministri pe doua domenii, a fost aceasta tergiversare stiind ca in acelasi…