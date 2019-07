"In momentul in care se forțeaza intrarea in Guvernul Romaniei, eu cred ca acest lucru seamana cu o lovitura de stat. Eu știu un lucru, ca au incercat sa intre in cladirea Guvernului. Uitați-va in orice stat membru al UE, daca cineva ar incerca sa intre in Guvern, cum ați cataloga acest lucru? In momentul in care prin violența incerci sa intri in cladirea Guvernului, acest lucru e de neacceptat. Cine a greșit de o parte și de alta trebuie sa plateasca. Sunt dosare. Nu am nicio suspiciune, nu e normal sa judec eu de o parte sau de alta. Justiția va stabili vinovații. Dar ceea ce mi s-a parut…