- Premierul Viorica Dancila a fost sambata la Sulina. Aceasta a profitat de vremea buna și a facut o scurta plimbare pe plaja, desculța și imbracata intr-o rochie inflorata, gen kimono. Viorica Dancila se afla intr-un turneu prin organizațiile din sud estul țarii, vineri avand ședințe cu PSD Galați și…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, le-a povestit, sambata, copiilor din afara granițelor aflați in tabara la Sulina, ca atunci cand el era copil manca ciorba de pește cu apa din Dunare, dar și ca premierul Viorica Dancila i-a spus ca inota in Dunare, la Sulina, conform Mediafax. Premierul Viorica…

- "O sa discutam luni si la CNAIR pentru a declansa procedurile care au mai ramas, fie pentru partea de exproprieri, fie pentru partea de paduri care a mai ramas. (...) De la Bucuresti se monitorizeaza, pentru ca, repet, este un proiect foarte important, eu sunt si senator de Tulcea, lucram foarte…

- Ion Caramitru, directorul Teatrului Național București, a declarat, pentru B1 TV, ca a solicitat demisia lui Daniel Breaz din funcția de ministru al Culturii deoarece s-a antepronunțat in privința situației financiare de la TNB. ”Nu a trimis Corpul de Control inca, eu i-am spus ca-l aștept,…

- Președintele Comisiei de cultura din Camera Deputaților, Gigel Știrbu (PNL), a caracterizat in termeni duri actiunile ministerului Culturii la Teatrul National.„Cultura dispare, funcțiile raman Un nou eșec! O noua zi, un nou eșec in incercarea Guvernului de a rezolva criza din domeniul…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat luni ca doreste sa aiba o discutie cu actorii legata de nemultumirile care au determinat iesirea acestora in strada, urmand ca la intalnire sa fie chemat si ministrul Culturii, Daniel Breaz. "Maine o sa fixez o ora in care sa discut, sa vedem care sunt nemultumirile.…

- Primarul Sectorului 4, Daniel Baluța, a avut astazi, 11 iunie 2019, la Palatul Victoria, o intalnire de lucru cu prim-ministrul Romaniei, doamna Viorica Dancila și cu ministrul Finanțelor, domnul Eugen Teodorovici.Discuțiile au fost aplicate, axate pe identificarea soluțiilor pentru susținerea…

- Elicopterul guvernanților a intampinat probleme in procesul de aterizare, duminica dupa-amiaza. In aparatul de zbor se afla atat premierul cat și ministrul Finanțelor. Premierul Viorica Dancila, ministrul Eugen Teodorovici dar și alți guvernanți, s-au aflat intr-o vizita in județul Gorj. Aparatul de…