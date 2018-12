Premierul Viorica Dancila a declarat vineri ca presedintele Klaus Iohannis nu are atributia de a prelungi mandatul sefului Statului Major al Apararii, ea precizand ca decretul anuntat de seful statului nu respecta conditiile de legalitate si creeaza premisele unui conflict juridic de natura constitutionala.



"In privinta CSAT de astazi, potrivit prevederilor Legii 346 din 2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apararii Nationale, presedintele nu are atributia de a prelungi mandatul sefului Statului Major al Apararii. Atat numirea, cat si eventuala prelungire a mandatului…