Stiri pe aceeasi tema

- Cooperarea dintre Romania si Republica Turcia se situeaza la un nivel foarte ridicat, fiind caracterizata de incredere, de sustinere reciproca, bazata pe interese si valori comune, a declarat prim-ministrul Viorica Dancila in cadrul declaratiilor comune sustinute la Ankara alaturi de presedintele…

- Intrevederea prim-ministrului Romaniei, Viorica Dancila, cu președintele președintele Uniunii camerelor de comerț, industrie și burselor din Turcia, Rifat Hisarciklioglu In cadrul vizitei oficiale pe care o desfașoara astazi, 15 octombrie, la Ankara, prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila,…

- In cadrul vizitei oficiale pe care o desfașoara astazi, 15 octombrie, la Ankara, prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a avut o intrevedere cu Rifat Hisarciklioglu, președintele Uniunii camerelor de comerț, industrie și burselor din Turcia. Premierul roman a salutat cooperarea economica dinamica…

- In cadrul vizitei oficiale pe care o desfasoara astazi, 15 octombrie, la Ankara, prim ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a avut o intrevedere cu Rifat Hisarciklio lu, presedintele Uniunii camerelor de comert, industrie si burselor din Turcia. Premierul roman a salutat cooperarea economica dinamica…

- ​Anul acesta ar putea fi al doilea cu cel mai ridicat nivel al sanctiunilor din istoria Consiliului Concurentei, a afirmat, sambata, la Sinaia, presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu, potrivit Agerpres. "La finalizari, anul acesta are potentialul de a fi anul al doilea cu cel mai ridicat…

- Institutul Național de Statistica a anunțat astazi ca turistii nerezidenti sositi in Romania au cheltuit in medie 2409,3 lei/persoana. In semestrul I 2018 numarul de turisti nerezidenti cazati in structurile de cazare turistica colective a fost de 1273,4 mii, iar cheltuielile acestora s-au ridicat…

- Europarlamentarul Catalin Ivan lanseaza un atac surprinzator la adresa Gabrielei Firea, cea care a declanșat, la fel ca și Ivan, un razboi impotriva lui Liviu Dragnea. Ivan susține ca Firea a ridicat ipocrizia la nivel de arta și este ultimul om care ar trebui sa vobeasca despre mecanismul PSD de…

- In luna august vor incepe procedurile de atribuire si dialogul competitiv cu investitorii in vederea realizarii autostrazii Ploiesti - Comarnic - Brasov, a anuntat joi premierul Viorica Dancila, in deschiderea sedintei de Guvern. "Astazi se discuta, intr-o prima lectura, studiul de fundamentare pentru…