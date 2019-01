Dăncilă, declarație despre efectele teribile ale Legii recursului compensatoriu: Cioloș e vinovat „Dupa cum stiți aceasta lege a recursului compensatoriu a fost inițiata de guvernul condus de Dacian Cioloș și cred ca a fost o decizie neinspirata la acel moment. Maine ma voi intalni cu ministrul Justiției tocmai pentru a lua o decizie, care au fost efectele acestei legi astfel incat decizia noastra sa reflecte realitatea in Romania și lucrurile care s-au intamplat sa nu mai aiba loc. Nu pot sa iau o decizie pana nu vorbesc cu cei in domeniu”, a afirmat Viorica Dancila. Reamintim ca proiectul de lege privind recursului compensatoriu a fost inițiat de guvernul Cioloș și trimis in Parlament… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca miercuri va avea o intalnire cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, pe tema legii privind recursul compensatoriu, pentru a putea lua o decizie pe acest subiect. "Dupa cum stiti, aceasta lege a recursului compensatoriu a fost initiata de guvernul…

- Cu legea recursului compensatoriu adoptata de majoritatea PSD-ALDE, premierul Viorica Dancila insista ca actul normativ a fost inițiat de Guvernul Cioloș, nefiind „o decizie inspirata”. În contextul în care opoziția a cerut abrogarea legii prin ordonanța, șefa Guvernului a precizat,…

- „Dupa cum stiti, aceasta lege a recursului compensatoriu a fost inițiata de Guvernul condus de Dacian Ciolos și cred ca a fost o decizie neinspirata la acel moment. Maine ma voi intalni cu ministrul Justiției tocmai pentru a lua o decizie, care au fost efectele acestei legi astfel incat decizia…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a revenit, marti, cu explicatii privind proiectul de lege privind regucrsul compensatoriu. El spune ca Ministerul Justitiei nu a fost de acord cu modificarile propuse la Legea recursului compensatoriu si s-a exprimat in sensul ca acest act normativ este neconstitutional,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sustine ca MJ nu a fost de acord cu modificarile propuse la Legea recursului compensatoriu si s-a exprimat in sensul ca acest act normativ este neconstitutional. Toader a postat marti, pe Facebook, un mesaj in care aduce noi precizari cu privire la…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, afirma ca proiectul de lege privind recursul compensatoriu a fost initiat in timpul guvernarii tehnocrate si doar a intrat in vigoare in timpul mandatului sau. "In...

- "Voi depune la inceputul sesiunii parlamentare un proiect de lege pentru ca cei care comit infracțiuni cu violente, crime, tentative de crima, talharie sau viol sa nu mai beneficieze de predeverile Legii 167/2017, privind regimul compensatoriu. Aproape 11.000 de infractori au fost eliberați mai devreme.…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sustine ca proiectul de lege privind recursul compensatoriu a fost initiat sub guvernarea anterioara iar propunerea legislativa a fost transmisa de Guvern catre Senat inainte ca el sa fie numit ministru. Intr-un mesaj publicat duminica pe Facebook,…