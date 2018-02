Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Viorica Dancila a anuntat, duminica seara, ca isi doreste ca pana la finele acestui an sa fie prezentat in Parlament un proiect al legii pensiilor si ca, in baza acestuia, niciunui pensionar din sistemul public nu-i va scadea pensia. "Noi ne-am propus ca anul acesta, pana…

- Deputatul de Arges al PSD Simona Bucura Oprescu a depus in Parlament doua interpelari adresate premierului Viorica Dancila si unor ministri de resort. Prima interpelare este legata de sistemul de protectie a drepturilor copilului in Romania. Concret, deputatul Simona Bucura Oprescu intreaba daca exista…

- Pe 15 februarie, Tudorel Toader anunta ca joi va face o informare de presa in care va prezenta raportul cu privire la activitatea DNA. 'Distinct de raportul pe care il voi prezenta in Parlament saptamana urmatoare, in cursul zilei de joi, la o ora pe care o voi anunta in timp util, voi face o informare…

- Liderul liberalilor, Ludovic Orban, este de parere ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, a mers pe post de "chibit" la intalnirea sefului statului Klaus Iohannis cu premierul Viorica Dancila. Citește și: Gabriela Firea, prima masura MAJORA pentru decongestionarea traficului: Primaria Capitalei…

- Facand referire la Legea pensiilor, prim-ministrul Viorica Dancila a precizat ca proiectul este inca in lucru, dar ca pana la finele anului ar trebui sa treaca de Legislativ. “Legea pensiilor trebuie adoptata in Parlament pana la sfarsitul acestui an, bineinteles ca va fi lasata in dezbatere publica,…

- Sefa Executivului a prezentat public scuze, urmare a afirmatiei facute seara trecuta, la TV, si care a starnit numeroase controverse. Pe site-ul Guvernului s-a transmis, vineri, un comunicat din care reiese ca “premierul Viorica Dancila isi cere scuze public pentru declaratia facuta in cadrul unei emisiuni…

- Președintele Iohannis reacționeaza in scandalul momentului, legat de procurorii din Direcția Naționala Anticorupție. Administrația Prezidențiala a anunțat ca șeful statului va face la la ora 20.15 declarații la Palatul Cotroceni. Este prima declarație a președintelui, dupa apariția dezvaluirilor fostului…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, care si-a intrerupt vizita oficiala in Japonia si a revenit in tara pentru a participa la sedinta de Guvern si pentru a discuta cu premierul Viorica Dancila despre „situatia DNA“, va sustine o declaratie de presa, joi seara, la ora 18.00.

- PSD face saptamana viitoare evaluarea secretarilor de stat. Conducerea partidului urmeaza sa se reuneasca in ședința Comitetului Executiv Național, miercuri, prima ședința de la votul pentru premierul Viorica Dancila. Liderul PSD Liviu Dragnea a comentat, vineri, la Parlament, și zvonurile privind execuțiile…

- "Evaluarea miniștrilor se va face lunar, impreuna cu cei doi președinți, domnul Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu. Vom avea o evaluare a fiecarui ministru in parte. Am spus la inceput ca pe fiecare minister vom face analize, v-am dat niște termene, in funcție termene, de implementarea din…

- Fostul presedinte Traian Basescu scrie pe Facebook ca seful statului Klaus Iohannis nu mai are instrumentele necesare nici in numirea directorului SPP si nici in alte situatii, dupa ce a numit-o pe Viorica Dancila in functia de premier. "Presedintele Romaniei nu poate sa abdice! Iohannis este in capcana…

- "Renuntarea la declaratia 600 a fost doar praf in ochi" Opozitia a reactiont rapid la decizia guvernului în privinta formularului 600, spunând ca ar fi o dovada de nerespectare a promisiunilor facute în Parlament de noul executiv. Prim-vicepresedintele PNL, Raluca…

- Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, a declarat, miercuri, ca renuntarea la Formularul 600, promisa in Parlament de premierul Viorica Dancila, a fost doar ”praf in ochi”, in contextul in care Dancila a anuntat in prima prima sedinta de Guvern ca termenul pentru depunerea formularului se ”amana”.

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marti, ca este surprins de votul in Parlament pentru guvernul condus de Viorica Dancila. Hunor a precizat ca 2018 ar trebui sa fie unul al proiectelor importante, nu al “luptei pentru putere”. ”In 2018 va fi nevoie de un dialog permanent intre toate fortele…

- Modificare in programul de guvernare: Salariul minim nu va mai creste ca Fat-Frumos in urmatorii ani Potrivit noului program de guvernare al PSD, ritmul de crestere al salariului minim in urmatorii ani va fi de doua-trei ori mai scazut decat in guvernarile anterioare. România va ajunge la…

- Comisarul european pentru Politici Regionale, Corina Crețu, a decarat intr-un interviu acordat ziarului Libertatea ca ar fi de dorit mai multa stabilitate in Romania, in condițiile in care s-au schimbat trei premieri intr-un an. Oficialul a subliniat ca vizita pe care o face la București saptamana aceasta…

- De dimineata, ministrii Guvernului Dancila au primit avize pozitive pe banda rulanta in Parlament. De la ora 15.00, premierul Viorica Dancila a prezentat programul de guvernare in fata plenului. Votul pentru investirea noului Executiv nu va fi unul cu emotii, in conditiile in care UDMR a a anuntat ca…

- Este ședința cruciala, sâmbata, la Parlament. Premierul desemnat, Viorica Dancila, discuta cu miniștrii propuși din viitorul sau cabinet. Sunt discuții pregatitoare, bazate pe puncte din programul de guvernare care revin fiecarui ministru. Luni dimineața, vor avea loc audieri…

- PSD il propune ca ministru delegat pentru Mediul de Afaceri pe Radu Oprea, care este trimis in judecata pentru evaziune fiscala si spalare de bani. Ionel Arsene, seful CJ Neamt si el vizat de DNA, sustine ca nu stia ca Oprea are probleme penale, dar asta nu reprezinta un punct slab al noului…

- Un grup de deputati din Republica Moldova au inregistrat, miercuri, in Parlament un proiect de Declaratie prin care condamna atacurile Rusiei asupra securitatii informationale si amestecul abuziv in activitatea politica din Republica Moldova, relateaza site-ul deschide.md.

- Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, a declarat miercuri, la Iasi, ca premierul desemnat Viorica Dancila mai are inca timp sa se retraga inainte de votarea cabinetului in Parlament, adaugand ca "ea probabil nu-si da seama in ce a intrat". "Deja am hotarat ca vom vota…

- Cu o frizura noua și strajuita pe rand de Liviu Dragnea și secretarul general al PSD, premierul desemnat Viorica Dancila s-a intalnit cu liderii UDMR și ai minoritaților naționale din Parlament.

- Ministrul de Finanțe Ionuț Mișa și șefa ANAF, Mirela Calugareanu, sunt așteptați astazi in Parlament, pentru a da explicații despre Declarația 600, informeaza Realitatea Tv.La ședința comisiei economice din Senat participa ministrul Ionuț Mișa, președintele ANAF, Mirela Calugareanu, precum…

- Liviu Dragnea, despre protestul din 20 ianuarie. Liderul PSD a precizat luni ca la protestele de sambata au participat 25.000 de manifestanți și nu 70.000, conform evaluarilor oficiale pe care le-a consultat. Dragnea a menționat ca nu trebuie ca el trebuie sa dea un raspuns cu privire la nemulțumirile…

- PSD a decis sa intre in sedinta de urgenta pentru validarea cabinetului Viorica Dancila. Comitetul Executiv National (CEXN) a fost convocat pentru luni, 22 ianuarie, de la ora 16:00, la sediul PSD din Kiseleff.In aceasta sedinta urmeaza sa fie votati si noii ministri. Dupa acest vot se va…

- UDMR va decide daca va vota Guvernul Dancila in Parlament, dupa ce va cunoaste „persoanele care vor defini viitoarea echipa guvernamentala si programul”, declara la RFI liderul deputatilor Uniunii, Attila Korodi. Deputatul UDMR spune ca formatiunea sa este in expectativa: „E prea devreme sa…

- Prim-vicepresedintele PNL, Raluca Turcan, spune ca premierul desemnat Viorica Dancila este "oglinda perfecta a ofertei PSD-ALDE pentru Romania" si anunta ca liberalii vor vota in Parlament impotriva acestui cel de-al treilea guvern PSD-ALDE.

- Viorica Dancila, premierul desemnat sa ii ia locul lui Mihai Tudose la Palatul Victoria, a declarat, miercuri, ca asteapta votul de investitura din Parlament si ca Romania trebuie sa se pregateasca pentru preluarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene. “Astept sa avem votul in Parlament, pentru…

- &"Pentru noi este importanta punerea în practica a programului de guvernare&", a afirmat Viorica Dancila, dupa ce a fost desemnata prim-ministru de catre președintele Klaus Iohannis care a acceptat, astfel, propunerea PSD pentru aceasta funcție.

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat miercuri ca a desemnat-o pe Viorica Dancila, propusa de PSD, pentru functia de prim-ministru. “Cantarind toate argumentele, tinand cont de situatia concreta din Parlament, am decis sa dau PSD inca o sansa si sa desemnez persoana propusa de PSD, pe doamna Dancila.…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut, miercuri, consultari cu partidele parlamentare pentru desemnarea noului premier, seful statului spunand ca doreste o procedura rapida pentru instalarea unui nou guvern. Primii care au venit la Palatul Cotroceni au fost cei de la PSD si ALDE.

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat marti seara ca este prima oara in istoria PSD cand un candidat pentru functia de premier, Viorica Dancila, ia toate voturile in Comitetul Executiv National al partidului, iar desemnarea unei femei in functia de prim-ministru va schimba…

- Europarlamentarul PSD Viorica Dancila a facut unele declarații la finalul ședinței CExN al PSD, unde a fost propusa pentru functia premier. ”Daca colegii au avut încredere în mine, trebuie sa nu-i dezamagesc”, a spus Viorica Dancila. Întrebata…

- Europarlamentarul PSD Viorica Dancila a precizat, marti, dupa ce a fost propusa de CExN al PSD pentru functia premier, ca are experienta necesara pentru a prelua aceasta functie, ea mentionand ca nu trebuie sa-i dezamageasca pe colegii sai, care au avut incredere in ea.

- S-a aflat decizia luata in cadrul sedintei de marti a conducerii PSD: social-democratii o vor pe Viorica Dancila la Palatul Victoria. Fara sa faca prea multe declaratii dupa nominalizarea sa ca premier, pana ce nu se va afla raspunsul lui Klaus Iohannis, social-democrata a pus accent pe faptul ca e…

- Vicepresedintele PSD Olguta Vasilescu a precizat, marti, ca a intrebat-o pe Viorica Dancila, in sedinta CExN in care a fost votata ca propunere de premier din partea formatiunii, daca stie unde sunt sediile SRI K2 si T14, precizand ca a multumit-o raspunsul negativ al acesteia.

- Viorica Dancila spunea in anul 2015 ca numirea lui Dacian Cioloș in funcția de premier al Romaniei reprezinta o speranța pentru agricultura țarii. Dancila spunea despre Achim Irimescu, fost ministru al agriculturii in guvernul lui Cioloș, ca este un profesionist.

- Surprize neplacute vor fi și pentru unii bugetari ale caror salarii vor scadea chiar de la inceputul anului viitor, a declarat Olguța Vasilescu, duminica, la emisiunea Subiectiv realizata de Razvan Dumitrescu la Antena 3. - "Pensiile cresc anul viitor, cum au crescut și anul acesta. Anul viitor…

- Premierul Mihai Tudose a precizat, joi, la Parlament, ca a formulat un punct de vedere personal cand s-a referit la faptul ca nu sustine proiectul de lege privind statutul Casei Regale, apreciind ca Palatul Elisabeta ar trebui sa revina in administrarea si proprietatea statului roman dupa decesul…

- Klaus Iohannis Klaus Iohannis a marturisit ca ia in calcul sa faca un referendum pentru justiție, anunțat la inceputul anului dar de care nu a mai spus nimic. Șeful statului s-a aratat nemulțumit de faptul ca ministrul Justiției, Tudorel Toader, nu l-a sunat inainte de a trimite in Parlament propunerea…

- Fostul premier și procuror Victor Ponta a apreciat, luni, in contextul unei analize despre legile justiției aflate in dezbatere in Parlament, ca PSD și Legislativul ar fi folosite „pe post de scut al unui grup infractional care a drenat sute de milioane din bani publici sau europeni timp de peste 15…

- Cu un deadline ferm, aproape amenintator, care pune presiune pe cheltuieli, venit din partea Comisiei Europene, Executivul a aprobat, saptamana trecuta proiectul de bugetul pe anul 2018, urmand sa ajunga in Parlament. Banii pentru Infrastructura sunt retezati, iar majorarile salariale pe hartie si cele…