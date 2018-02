Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a comentat, duminica seara, declaratiile europarlamentarului socialist Ana Gomes, potrivit carora daca cineva dezinformeaza Bruxellesul in privinta justitiei din Romania, acela este chiar Guvernul PSD-ALDE. Dancila a comparat-o pe Ana Gomes cu Monica Macovei, spunand ca declaratiile…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat, duminica seara, ca Ana Gomes si-a depasit atributiile de europarlamentar prin declaratia recenta privind situatia justitiei din Romania, pe care a calificat-o ca fiind una "total neinspirata". "Dupa parerea mea, este o declaratie total neinspirata.…

- Premierul Viorica Dancila sustine ca pozitionarea de-o parte sau de alta, dupa decizia de revocare a Laurei Codruta Kovesi este gresita si anormala. "Trebuie sa ne pozitionam de partea justitiei", a spus premierul la Romania TV. Citeste si: Premii FABULOASE la Loto, de Dragobete: Ce numere…

- Premierul Viorica Dancila da semnalul privind candidatul PSD la prezidentiale. Daca initial a sustinut ca o discutie despre acest subiect la acest moment e prematura, prim-ministrul a dat de inteles, intr-un interviu la Romania TV, ca un posibil candidat la prezidentialele din 2019 ar putea fi chiar…

- Premierul Viorica Dancila sustine ca presedintele Comisiei Europene (CE), Jean-Claude Juncker, a asigurat-o ca pana in 2019 Romania va fi in spatiul Schengen si va scapa ce MCV, cu toate ca Juncker subliniase, cu o luna in urma, ca realizarea celor doua obiective, candva in viitor, tine si de forma…

- Eurodeputata socialista Ana Gomes, membra a familiei europene din care face parte si PSD, a declarat, la RFI, ca daca cineva dezinformeaza Bruxellesul in privinta justitiei din Romania acela este chiar Guvernul PSD-ALDE. „Oficialii europeni nu sunt prosti, ei obtin informatii din multe surse din Romania.…

- Premierul Viorica Dancila spune ca le-a solicitat presedintilor Consiliului European, Parlamentului European si Comisiei Europene, cu care s-a intalnit in acesta saptamana la Bruxelles, ca atunci cand vor informatii despre situatia din Romania sa le ia direct de la Guvern si sa o sune pe ea, pentru…

- Premierul Viorica Dancila a primit asigurari, vineri, din partea Custodelui Coroanei romane, Margareta, privind implicarea in doua proiecte majore pentru Romania - actiunile dedicate Centenarului, precum si cele privind preluarea de catre tara noastra a presedintiei Consiliului Uniunii Europene in…

- Premierul Viorica Dancila ia pranzul cu familia regala, la Palatul Elisabeta. Dupa investirea in funcție a noului Guvern, s-a decis ca familia Regala sa ramana la Palatul Elisabeta, dar va plati chirie pentru imobilul care fusese primit de Regele Mihai ca locuința de stat in calitatea sa de fost suveran.…

- Premierul Viorica Dancila a declarat joi, in cadrul intalnirii Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania (UNJR), ca principalul element al Codului finantelor publice va fi formula de echilibrare a bugetelor locale, astfel ca in acest an 100% din impozitul pe venit sa ajunga la bugetele locale.

- Premierul Viorica Dancila a declarat joi, in cadrul intalnirii Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania (UNJR), ca vrea introducerea posibilitatii utilizarii excedentului bugetar si pentru finantarea cheltuielilor de personal, plata arieratelor, a corectiilor financiare si sentintelor judecatoresti…

- Cel mai titrat gimnast roman al tuturor timpurilor, Marian Dragulescu, multiplu campion mondial si european, medaliat la Jocurile Olimpice, s-a declarat total nemultumit de felul in care este tratat de actuala conducere a Federatiei Romane de Gimnastica. Ajuns la 37 de ani, Dragulescu a ales sa se antreneze…

- Premierul Viorica Dancila a efectuat o vizita la Bruxelles, acolo unde s-a intalnit cu președintele Parlamentului European, Antonio Tajani. Dancila a explicat ca a dorit ca prima sa vizita in plan extern, ca prim-ministru, sa fie la Bruxelles, pentru ca asta arata angajamentul Romaniei fața de Uniunea…

- Viorica Dancila, vizita oficiala la Chișinau, saptamana viitoare. Premierul a anunțat ca va efectua deplasarea pe 27 februarie și va avea convorbiri cu omologul sau moldovean, Petru Filip, privind intarirea cooperarii celor doua Guverne. „In Parlamentul European am sustinut cu tarie intarirea relatiilor…

- Csaba Asztalos a precizat ca, in ceea ce priveste situatia copiilor cu autism, CNCD a avut o serie de plangeri referitoare la accesul acestora la educatia de masa, fiind date sanctiuni cu amenda contraventionala si fiind castigate si procese in instanta. ”Confirm realitatea dificila cu care…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi seara, referindu-se la intalnirea pe care a avut-o cu presedintele Klaus Iohannis, ca acesta a intrebat-o ce parere are despre ceea ce se intampla in justitie, iar ea si-a aratat ingrijorarea, ce cetatean, ca "pana si unui prim-ministru i se poate face un dosar…

- Premierul Viorica Dancila a spus joi, la inceputul sedintei de guvern, ca in timpul vizitei pe care o va face saptamana viitoare la Bruxelles se va intalni atat cu presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Junker, cat si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, si al Parlamentului European,…

- Premierul Viorica Dancila l-a primit, miercuri, la Palatul Victoria, pe ambasadorul Republicii Populare Chineze in Romania, Feihong Xu, cu aceasta ocazie fiind evidentiata dorinta de intensificare a dialogului politic si de consolidare a cooperarii economice. "Dialogul celor doi oficiali…

- Liviu Dragnea ar trebui sa isi dea demisia, de vreme ce este acuzat de coruptie, spune europarlamentarul Ana Gomes. Aceasta este si mai transanta si adauga ca nu isi va acoperi colegii corupti, doar pentru ca sunt socialisti. "Este uimitor cum domnul Dragnea ramane o persoana importanta in…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca pe 20 si 21 februarie va efectua o vizita la Bruxelles, unde se va intalni cu oficiali europeni. Sefa Guvernului a facut acest anunt dupa ce a precizat ca nu a fost invitata sa participe la dezbaterea organizata saptamana trecuta, in Parlamentul European, pe…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, luni, ca in perioada 20-21 februarie va face o vizita la Bruxelles pentru a se intalni cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Junker. Aceasta a precizat ca in dezbaterea din Parlamentul European privind situatia justitiei din Romania au fost parlamentari…

- Secretarul general adjunct al partidului, Codrin Stefanescu, susține, in urma dezvaluirilor vizand DNA, ca s-ar fi asteptat deja la masuri si reactii si pentru ca acestea nu au venit, face apel la ministrul Justitiei. „Tudorele, fa ceva ca nu se mai poate!", a transmis Codrin Ștefanescu. De asemenea,…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, luni, ca a avut "o intalnire foarte buna" cu ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, in care au discutat despre vizele pentru romani si despre mentinerea procentului de 2% din PIB pentru Aparare. "A fost o intalnire foarte buna, o intalnire punctuala.…

- Premierul Viorica Dancila il primeste, luni, la Palatul Victoria, pe ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, potrivit unui anunt al Biroului de presa al Executivului. Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a precizat, la solicitarea AGERPRES, ca intalnirea dintre prim-ministrul…

- Razboiul total dintre Traian Basescu si cei din PSD pare fara sfarsit. Actualul senator PMP nu rateaza nicio ocazie sa-i atace pe social-democrati. De aceasta data, Basescu face afirmatii extrem de grave la adresa lui Liviu Dragnea. Basescu spune ca Dragnea dicta mai multe condamnari de oameni politici…

- In calitate de coordonator national al politicii de cooperare internationala pentru dezvoltare si in conformitate cu angajamentele internationale asumate de Romania pe linia transparentei in acest domeniu, Ministerul Afacerilor Externe a elaborat Raportul national privind asistenta oficiala pentru dezvoltare…

- Dupa ce a prevestit mai multe evenimente triste, atat din tara noastra, cat si din alte state ale lumii, Maria Ghiorghiu a avut o premonitie care pe multi ii infioara. Clarvazatoarea crede ca vom asista la o invazie extraterestra in viitorul apropiat. Mai mult, aceasta se va petrece chiar in tara noastra.

- "In legatura cu faptul ca s-a prorogat termenul, e adevarat ca se pune un semn de intrebare asupra faptului daca contribuabilii beneficiaza sau nu de asigurare de sanatate in aceasta perioada. Raspunsul il vom da printr-o OUG care este in lucru si speram ca saptamana aceasta sau viitoare sa venim…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca activitatea fiecarui ministru al Cabinetului sau va fi evaluata lunar, impreuna cu liderii coalitiei PSD-ALDE, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu. „Lunar, impreuna cu cei doi presedinti, domnul Liviu Dragnea si domnul Calin Popescu Tariceanu, vom avea o evaluare…

- Dinamizarea relatiilor dintre Guvern si Comisia Europeana Premierul Viorica Dancila a anuntat ca îsi doreste o dinamizare a relatiilor dintre Guvern si Comisia Europeana, care trebuie "informata corect si la timp". "Am aceasta certitudine ca noi, ca si Guvern, trebuie…

- Guvernul nu renunța la Declarația 600! Premierul Viorica Dancila a anunțat, in prima ședința de guvern, ca Declarația 600 se va putea depune pana in aprilie.Luni, premierul Viorica Dancila anunta, in plenul Parlamentului, ca in aceasta saptamana se va renunta la Formularul 600. "Cat…

- Reprezentantii Asociatiei Pro Infrastructura afirma ca declaratia premierului referitoare la inaungurarea a 350 de kilometri de autostrada pana in 2020 si modernizrea unor sectoare de drum si cale ferata este ”total iresponsabila, o alta minciuna si o noua promisiune fantezista”. Potrivit acestora,…

- Un camin pentru batrani din județul Vaslui, construit din fonduri europene in urma cu opt ani in baza unui program de vecinatate cu Republica Moldova și lasat de izbeliște de catre autoritați din cauza lipsei resurselor financiare necesare susținerii activitații, a fost deschis in sfarșit de o fundație…

- "Juncker bate campii. Ne si explica in declaratiile publice, urmare a semnalelor primite din societatea civila, de la Guvern, Parlament. E clar ca deocamdata au primit informatii esentiale in scrisoarea asta. Unde a fost inabilitatea lui Dragnea si Tariceanu care simt nevoia sa fie tavnosi. Eu as…

- Guvernul Dancila a fost anunțat pe 26 ianuarie. Ședința conducerii PSD s-a incheiat la ora 13.30. Premierul Viorica Dancila și-a anunțat miniștrii alaturi de care va lucra. Viorica Dancila este al treilea prim-ministru numit de PSD in ultimul an. Au fost inaintea ei Sorin Grindeanu și Mihai Tudose.…

- Statul roman se situeaza pe primul loc in privinta plangerilor depuse impotriva sa si care urmeaza sa fie judecate de Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO), cele 9.900 de plangeri depuse de cetateni romani reprezentand 17,6% din numarul total al dosarelor de pe rolul acestei instante, a indicat…

- Senatorul PNL, Alina Gorghiu, lanseaza un atac dur la adresa PSD, susținand ca noul guvern „va fi un eșec total” și ca, indiferent de componența cabinetului, „pentru Romania va fi rau”, scrie stiripesurse. „Noul Guvern al PSD, al treilea cu valabilitate semestriala va fi un esec total, un guvern al…

- Artistul Tudor Chirila este unul dintre marii susținatori ai mișcarii #Rezist, ceea ce i-a adus antipatie din partea susținatorilor PSD. Pe rețelele de socializare a fost intens vehiculata o știre conform careia Chirila ar fi platit de Soros pentru a participa la proteste, informație negata vehement…

- Romania detine 33% din numarul total de exploatatii agricole la nivelul Uniunii Europene, o singura tara, Polonia, avand o pondere mai mare de 10%, respectiv 13,2%, insa, din punct de vedere al suprafetei utilizate in agricultura, tara noastra se afla in spatele unor state precum Franta sau Spania,…

- Romania s-a blocat sub nameții primei ninsori in adevaratul sens al cuvantului, din aceasta iarna. S-a creat haos in multe zone din tara. S-au acumulat tone de zapada pe drumuri, iar multi soferi plecati la drum in ciuda avertizarilor meteorologilor au ramas blocati in nameti, in urma ninsorilor…

- In perioada 1 ianuarie - 30 noiembrie 2017, exporturile FOB au insumat 58,146 miliarde de euro, cu 9,5% peste nivelul din primele 11 luni ale anului precedent, in timp ce importurile CIF au insumat 69,491 miliarde de euro, in crestere cu 12,3% fata de intervalul de referinta.Potrivit INS,…

- Deputatul Eugen Tomac, presedinte executiv al Partidului Miscarea Populara (PMP), considera ca semnarea de catre formatiunile politice maghiare din Romania a unei declaratii comune in vederea armonizarii conceptelor de autonomie este o abordare "total neinspirata si daunatoare" si "reprezinta o provocare…

- Anul care se sfarseste a adus pentru romani o nemeritata intoarcere in timp, la vremurile "democratiei originale": noua putere politica a rupt Romania de restul lumii transatlantice si incearca sa creeze aici o economie exotica, cu solutii proprii, care mai de care mai nastrusnice. De fapt,…

- Luis Lazarus a trecut prin momente dificile in ultima vreme. Dupa ce a fost operat la picior, jurnalistul acuza stari accentuate de oboseala. Imaginile realizate de CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , il arata pe Lazarus vizibil extenuat, fara vlaga, departe de starea fizica cu care ne obisnuise…

- Incepand de marti, vremea va deveni mult mai calda decat in mod normal pentru a doua decada a lunii decembrie in cea mai mare parte a țarii. Temperaturile maxime pot ajunge la 17-18 grade in sud-vestul tarii.Marti vremea va deveni mult mai calda decat in mod normal pentru a doua decada a lunii…

- The financial assets held by non-profit institutions serving households registered a total value of 9.4 billion lei at end-2016, down by 8.7% year-on-year, shows a report of the National Bank of Romania (BNR). "The value of assets in the cash and deposits category increased by 12.3% in 2016,…

- Proprietatile Immofinanz din Romania reprezinta 20,1% din portofoliul total al companiei si includ 74 de proprietati cu o valoare de 840,2 milioane de euro. Portofoliul de investitii finalizate in valoare de 625,7 milioane de euro cuprinde 10 cladiri de birouri (14,3% din portofoliul total de birouri)…