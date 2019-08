Stiri pe aceeasi tema

- Secretarii de stat din Ministerul Apararii Nationale, Nicolae Nasta si Doru-Claudian Frunzulica, au facut schimb de functii, prin decizii ale premierului Viorica Dancila. Potrivit unor decizii ale premierului Viorica Dancila, publicate marti in Monitorul Oficial, Nicolae Nasta a fost eliberat din functia…

- Marius Pirvu a fost eliberat din functia de presedinte al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor printr-o decizie a premierului Viorica Dancila, publicata joi in Monitorul Oficial. In locul acestuia, a fost numit, tot printr-o decizie a prim-ministrului, Horia - Miron Constantinescu.…

- Dumitru Chirila a fost numit în funcția de secretar de stat în Ministerul de Interne, în locul lui Marin Gheorghe, se arata într-o decizie a premierului Viorica Dancila, publicata în Monitorul Oficial. „Decizie pentru numirea lui Chirila Dumitru-Daniel în…

- Marius Humelnicu a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor printr-o decizie a prim-ministrului Viorica Dancila, care a fost publicata vineri in Monitorul Oficial, informeaza MEDIAFAX.Citește și: Apel urgent al lui Alexandru Cumpanașu: ‘Va rog sa descifrați ce…

- Nelu Stelea a fost numit in functia de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului de Stat in Constructii (ISC), printr-o decizie a prim-ministrului Viorica Dancila publicata, joi, in Monitorul Oficial. Printr-o alta decizie, premierul a dispus revocarea din functia de…

- Doru-Claudian Frunzulica a fost numit in functia de secretar de stat si sef al Departamentului pentru armamente din cadrul Ministerului Apararii Nationale, printr-o decizie a prim-ministrului Viorica Dancila. Decizia a fost publicata vineri in Monitorul Oficial. Doru-Claudian Frunzulica…

